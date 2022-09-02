Асфальтирование проспекта Ленина достигло «экватора»

Асфальтирование дороги и установка тротуарных плит на проспекте Ленина в Якутске завершено на 60 %. Об этом сообщил заказчик МКУ «Главстрой». Подрядная организация ООО «Дорстрой» полностью завершит асфальтирование проспекта на участке от ул. Кулаковского до ул. Дзержинского до 20 сентября. Затем подрядчик выполнит работы по нанесению дорожных разметок, установке знаков, монтажу светофорных объектов.

На сегодня завершены работы по устройству подземных кабельных коммуникаций, ведется техническое подключение к сетям питания. Опоры наружного освещения начнут устанавливать со следующей недели, фундаменты под опоры уже подготовлены. Также подрядчик проводит монтаж водоотводных лотков.

Как отметил главный специалист отдела дорожного строительства МКУ «Главстрой» Денис Стецюк, ответственный за технический надзор капитального ремонта пр. Ленина, на щебеночном основании при отсутствии луж, скопления воды допускается укладка асфальтобетонной смеси.

«Если на щебеночном основании нет больших луж, то ограничений по ремонту дорог нет. При укатке асфальтобетонной конструкции на механизме уплотняющего катка предусмотрена подача воды на валец асфальтобетона для исключения прилипания. При небольших осадках асфальтобетон укладывают без применения воды в уплотняющем катке», — пояснил Денис Стецюк.

Напомним, капитальный ремонт проспекта Ленина — самый масштабный проект в городе Якутске в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Капитальный ремонт проспекта Ленина от ул. Хабарова до ул. Красноярова является переходящим объектом. Капремонт участков от ул. Дзержинского до ул. Хабарова и от ул. Кулаковского до ул. Красноярова продолжится в следующем году. Протяженность капитального ремонта проспекта Ленина от ул. Хабарова до ул. Красноярова – 2,8 километров.