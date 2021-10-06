Депутат Кошуков – светлой памяти своей бабушки

30 сентября 2021 года на 88-м году жизни ушла из жизни ветеран труда, горный мастер Кангаласского угольного разреза, кавалер нагрудного знака «Шахтерская слава» и медали «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Вера Александровна Шаврина.

Не стало замечательной женщины, надежной и верной супруги, прекрасной матери большой дружной семьи, в которой родились и выросли немало известных всей Якутии людей, прославивших всю республику своими профессиональными и человеческими достижениями.

Вера Александровна пользовалась огромным уважением и любовью не только членов своей большой семьи, но и всех своих земляков. Она много раз избиралась депутатом поселкового Совета народных депутатов, председателем шахтного комитета, трижды избиралась членом президиума Областного комитета угольщиков. Награждена почетными грамотами Угольной промышленности ЯАССР, РСФСР, грамотами Якутского Обкома профсоюзов, грамотами Всесоюзного центрального Совета профессиональных союзов. Много раз становилась победителем социалистического соревнования, победителем смотра по технике безопасности. Награждалась памятным знаком в честь 375-летия соединения России с Якутией. В последние годы была членом Совета ветеранов поселка.

Вера Александровна родилась в 1933 году на разъезде Халан в Амурской области. Предвоенное детство на далеком разъезде у девочки было очень нелегким. Родители работали на железной дороге: отец трудился специалистом по водоснабжению, мама — по освещению. Электричества не было, в поселке работал дизель. Воду перегоняли в водонапорную башню. Тогда ходили паровозы, и заправлялись водой. Семафоры мама Веры освещала керосиновыми лампами.

На разъезде было пять бараков, в которых жило 12 семей. В одном из бараков находилась школа. Учились сельские дети в две смены, первая смена – первый и третий классы, вторая смена – второй и четвертый классы.

В 1941 году Вера окончила первый класс, и сразу же началась война. Единственный учитель-мужчина ушел на фронт, и школу на разъезде закрыли. Веру вместе с другими детьми отправили в железнодорожный интернат в 75 км от Халана. Взрослые ушли на фронт. Вместо учебы дети часто работали: убирали картофель, срезали капусту. Дети постарше заготавливали дрова, младшие – собирали хворост.

В военное время в стране ввели продуктовые карточки. В интернате, куда определили маленькую Веру, тоже было голодно. Война не щадила никого. Дети работали наравне со взрослыми, старались по возможности учиться.

В 1945 году пришла Великая Победа, и Вера продолжила учебу. В 1951 году она окончила школу и поехала учиться в Хабаровск. Поступила в Хабаровский горный техникум на специальность «Открытая разработка угольных месторождений», и на всю жизнь стала горняком.

Там, в горном техникуме, Вера Александровна познакомилась со своим однокурсником Николаем Григорьевичем Шавриным. Он был всего на шесть лет старше Веры. Участник Великой Отечественной войны, младший лейтенант Шаврин отслужил в Советской армии шесть лет и тоже поступил в Хабаровский горный техникум. На второй производственной практике завязались отношения, в 1953 году Вера и Николай поженились.

С момента своей первой встречи они были только вместе! Вера Александровна и Николай Григорьевич прожили вместе 68 лет – с 1953 до 2021 года. 6 августа 2018 года в родном посёлке Кангалассы они отметили «железную» свадьбу. Мало кто из супругов достигает такого удивительного рубежа! Только смерть Николая Григорьевича в июле 2021 года разлучила супругов.

Дипломы молодые супруги защищали вместе, уже, будучи мужем и женой. Также вместе поехали работать по распределению в Якутию, на добычу золота.

В декабре 1953 года супруги Шаврины начали работать на Евканджинском прииске комбината «Джугджурзолото». Николай Григорьевич был горным мастером, Вера Александровна – пробным мастером. Ручной и мало механизированный труд в обледенелой шахте, как и суровые условия быта, стали серьезными испытаниями для молодых людей. Но будучи вместе, всегда помогая друг другу, они выдержали все испытания.

В декабре 1955 года супруги Шаврины переехали работать в поселок Кангалассы. С тех пор вся их жизнь была связана только с этим поселком, в котором они прожили 66 лет! Николай Григорьевич работал горным мастером Кангаласской шахты, затем стал начальником горного участка открытой горной разработки. Вера Александровна работала мастером погрузки на шахте, затем была переведена горным мастером на карьер и с 1958 года была назначена инженером по технике безопасности и на этой должности проработала 28 лет. Общий трудовой стаж Веры Александровны составил более 40 лет.

В родном коллективе Вера Александровна была секретарем комсомольской организации, Николай Григорьевич – секретарем парткома.

Работа Веры Александровны прерывалась лишь дважды, да и то ненадолго – когда рожала двух дочерей – старшую Галину и младшую Ольгу. С мужем работали в разные смены, чтобы по очереди оставаться с дочерьми.

Вера Александровна и Николай Григорьевич вырастили и воспитали двоих замечательных дочерей, троих прекрасных внуков, у них пятеро правнуков. В их семье немало выдающихся, известных всей республике, людей. Старшая дочь Веры Александровны и Николая Григорьевича — Галина Николаевна Кошукова, Почетный строитель России, кавалер Почетного знака президента Якутии. Младшая дочь — Ольга Николаевна также строитель. Внуки — Александр, Константин и Дмитрий. Пятеро правнуков, которые – так же, как и бабушка с дедушкой – живут, работают и учатся в Якутии. Все дети и внуки Веры Александровны – успешные и состоявшиеся люди. Юные правнуки тоже подают большие надежды.

Вера Александровна Шаврина прожила долгую, очень достойную и счастливую жизнь. Надежная супруга, замечательная мать, строгая и добрая бабушка и прабабушка большого семейства, она стала лучшим примером добра и справедливости, честности и достоинства для своих детей и внуков. Не пугаясь выпавших на её нелегкую долю трудностей, она мужественно принимала все вызовы своей эпохи. Всю свою выдающуюся жизнь Вера Александровна посвятила служению близким людям, семье, профессии, обществу, родной республике и стране.

«Наша бабушка всегда оставалась главной хранительницей нашего счастливого семейного очага, своим примером она учила всех нас. Обладая жизненной мудростью и безграничным терпением, доброй созидающей энергией, беззаветной преданностью близким людям, она хранила семейный очаг, растила и воспитывала детей, внуков и правнуков. Она добивалась огромных успехов в профессиональной и общественной деятельности, и при этом оставалась для нас всегда доброй, любящей и любимой нашей бабушкой», – вспоминает внук Веры Александровны Александр Кошуков.

Светлая и добрая память о Вере Александровне Шавриной навсегда сохранится в сердцах всех, кто когда-либо знал эту прекрасную и замечательную женщину!