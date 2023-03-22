Александр Кошуков: Город построен для собак — или всё-таки для людей?

Очередной несчастный случай с нападением бродячих собак на ребенка произошел в Нерюнгринском районе. На прошлой неделе, 15 марта, в поселке Серебряный Бор уличные собаки напали на 15-летнего мальчика, который получил укушенную рваную рану правой голени. Это диагноз врачей. О психологической травме ребенка, моральном ущербе – отдельный разговор.

К сожалению, снова приходится констатировать несовершенство Федерального закона №498 «Об ответственном обращении с животными», принятого Госдумой в декабре 2018 года. Проблема бродячих и беспризорных животных остается актуальной для большинства городов России. Закон в полной мере не работает, что означает необходимость его доработки.

Согласно данному закону, безнадзорные собаки подлежат стерилизации, вакцинации и дальнейшему возвращению в так называемую естественную среду обитания. Почему-то «естественной средой обитания» в этом законе указываются улицы городов и других населенных пунктов.

Именно в выпуске собак обратно на улицы я вижу противоречие «принципу гуманности», который формально декларирует этот закон. Отпущенная на улицу собака обречена на жизнь в холоде и голоде, особенно в условиях Крайнего Севера. Более того, в итоге она обречена на гибель. Где здесь гуманность?

Меры, предложенные в законе № 498-ФЗ, а именно: прививки, стерилизация и чипирование собак — не спасают их от необходимости самостоятельно добывать себе пищу, находясь на улице. При этом бродячие собаки формируют стаи и становятся доминирующими хищниками в масштабе всей экосистемы. Они массово истребляют как гуляющих домашних собак и кошек, так и диких животных, в том числе редких и исчезающих видов.



Ещё более сложными становятся взаимоотношения уличных собак с человеком. Находясь в жестких условиях городской среды, особенно в период размножения, собаки становятся агрессивными по отношению к человеку. Все мы знаем эти случаи нападения собак с летальным для человека исходом. Кроме угрозы физическому здоровью граждан, собаки причиняют и моральный ущерб. Ребенку, покусанному бездомной собакой, в дальнейшем будет очень трудно полюбить животных и проявлять к ним гуманное отношение вследствие полученной психологической травмы. Страх перед животными может остаться с ним на всю жизнь. В законе не указано, кто несет ответственность за действия безнадзорной собаки и куда обращаться для возмещения ущерба.

Рекомендация пожизненно поселять бродячих собак в специальные приюты также не выдерживает никакой критики. Численность безнадзорных животных постоянно увеличивается, несмотря на меры по отлову и стерилизации. Содержание огромного и постоянно растущего приюта становится непосильным бременем для бюджета любого поселения. Согласны ли налогоплательщики – жители каждого поселения – из года в год увеличивать свои расходы на содержание беспризорных собак? Вопрос риторический, потому что все знают, что денег у поселений на строительство приютов и пожизненного содержания собак у поселений нет даже сегодня. А при соблюдении федерального закона №498 ясно, что эти расходы будут расти с каждым годом.



В России не запрещается отстрел диких животных, например, волков, для контроля их численности. При этом уничтожение диких животных не считается негуманным. Но бездомные собаки могут быть опаснее волков, т.к. живут не в лесу, а в населенных пунктах в непосредственной близости к человеку. Когда дело касается всеобщей безопасности населения, нужно руководствоваться не только принципами жалости и гуманности, но и здравого смысла.

При всей нашей любви к животным, права людей должны цениться более высоко, чем права животных. В статье 42 Конституции РФ чётко закреплено право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду.

Этого права нельзя обеспечить в ситуации, когда граждане не могут самостоятельно защитить себя от бездомных собак, от последствий их укусов и другой их деятельности. Родители со страхом отпускают детей в школу. Скольких пострадавших ещё ждать?

Собака может быть «другом человека», только если у нее есть любящий и заботливый хозяин, крыша над головой, постоянная еда и надлежащий уход. Безнадзорные собаки несут реальную угрозу человеку, его имуществу и экологии в целом.

Нас постоянно убеждают в том, что это плохие люди выбрасывают своих домашних животных. Якобы, это и есть те самые бездомные животные. В реальном мире люди, конечно, выкидывают своих собак. Но таких животных, как правило, ждет смерть в течение недели — они корм для диких собак. Выживаемость бывших домашних собак минимальна. Вы никогда не встретите среди бродячих собак таксу, пуделя или терьера. Даже бойцовских пород нет – они тоже обречены на смерть от стаи диких собак.



Город — это среда, специально созданная человеком для комфортной жизни человека. Почему человек должен жить в своём городе в страхе? Почему он должен передвигаться в нем короткими перебежками, от угла к углу, боясь встретить или «потревожить» какую-либо бездомную собаку? Наш город построен для собак — или все-таки для людей?

Собаки нападают на людей по нескольким причинам. Они либо защищают захваченную территорию (а почему это их территория?), либо повышают свой статус в стае. Вопрос о «статусе» особенно актуален во время «собачьих свадеб», и скоро мы это заметим.

Таким образом, принятый Госдумой федеральный закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» в его сегодняшнем виде проблемы безнадзорных собак, их нападений на людей, соблюдения прав человека на благоприятную и безопасную окружающую среду, и других вопросов, не решает. Считаю правильным предложение, что регионы также должны принимать законодательные решения, как им обращаться с безнадзорными животными на своей территории, в зависимости от своих условий и возможностей.

В законе должны быть приняты меры для отмены свободного нахождения безнадзорных собак в природной среде. Должны быть указаны максимальные сроки нахождения безнадзорных собак в приютах с последующим умерщвлением агрессивных особей и собак, которые не были востребованы в указанный срок. Должны быть введены административные штрафы за свободный выгул собак без поводка и намордника, и так далее.



Каждая собака должна иметь своего хозяина, который отвечает за ее поведение — так же, как все родители несут ответственность за своего несовершеннолетнего ребенка. Собаки не должны жить на улице.

Александр КОШУКОВ, народный депутат Якутии.