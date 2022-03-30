Айсен Николаев встретился с Александром Акимовым

Вопросы субсидирования северного завоза из федерального бюджета, развитие Северного морского пути и речных перевозок обсудили глава Якутии Айсен Николаев и заместитель председателя Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александр Акимов, сообщает пресс-служба главы и правительства РС(Я).

Вопросы опережающего завоза топлива и продуктов питания для труднодоступных и отделённых наслегов Якутии имеют первостепенное значение в связи с коротким навигационным периодом. В связи с повышением ключевой ставки Центробанка России особенно уязвимыми оказались системообразующие организации – участники завоза грузов, так как для них привлечение коммерческих кредитов для завоза годового запаса топлива является вынужденной мерой.

«В своё время федеральный бюджет полностью возмещал транспортные издержки, это было прописано в бюджете отдельной строкой, которую мы считаем, необходимо восстановить. Благодаря северному завозу в северные и арктические районы Якутии завозится всё, начиная от стройматериалов и нефтепродуктов, заканчивая продовольствием и лекарствами. У нас огромные территории, отдалённые населённые пункты, сложные транспортные схемы», — подчеркнул Акимов.

Сенатор доложил, что сегодня в Совете Федерации Федерального Собрания РФ также прорабатывается вопрос завоза грузов в отдалённые арктические регионы, в частности, по боковым северным рекам, таким как Яна, Индигирка, Колыма, для чего требуется проведение серьёзных дноуглубительных и русловыпрямительных работ с учётом короткого навигационного периода.

Стороны также обсудили подготовку к выездному заседанию Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в июне 2022 года, которое будет посвящено вопросам местного самоуправления и северного завоза.

Кроме того, в честь 100-летия Республики в декабре в Совете Федерации ФС РФ запланировано проведение Дней Республики Саха (Якутия). Сейчас Комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации Федерального Собрания РФ совместно с Правительством Якутии, Госсобранием (Ил Тумэн) РС (Я) готовит постановление о социально-экономическом развитии Якутии на предстоящую пятилетку. В этот стратегический документ будут включены проекты по малой авиации, продолжению строительства железной дороги, мостового перехода через Лену, строительству автомобильных дорог, инфраструктурные проекты, в том числе связанные с якутской Арктикой.