Айсен Николаев сообщил об усилении контроля за реализацией нацпроектов

Глава Якутии Айсен Николаев провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе, на котором рассмотрели меры по предупреждению и пресечению правонарушений, в частности при реализации национальных проектов.

«Реализация национальных проектов – приоритетное направление. В этом году на мероприятия нацпроектов в республике выделено свыше 42 млрд рублей. Большой объём работы проводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», там все госконтракты заключены, идёт закупка материалов. Вместе с тем, в сложившихся экономических условиях особое внимание прошу уделить закупке оборудования для медицинских учреждений, школ и объектов ЖКХ», – сказал глава Якутии, обращаясь к участникам совещания.

Как отметил глава региона, чтобы не допустить нарушений при исполнении нацпроектов необходимо усилить контроль органов власти республики за подведомственными учреждениями, а также органами местного самоуправления в рамках соглашений о предоставлении бюджетных средств.

На совещании Айсен Николаев также рассмотрел меры по поддержке занятости населения в условиях санкций и распорядился усилить контроль за соблюдением трудовых прав работников.

Как сообщили в Госкомзанятости, ситуация на рынке труда в республике характеризуется как стабильная. Численность зарегистрированных в органах службы занятости с прошлого года уменьшилась более чем на 850 человек. Порядка 221 млн рублей из федерального бюджета будет направлено на организацию временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения и организацию общественных работ для обратившихся в службу занятости. Также свыше 47 млн рублей выделят на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования работников промышленных предприятий.

Отдельное внимание глава республики уделил вопросам противодействия терроризму и экстремизму и профилактической работы среди жителей республики.