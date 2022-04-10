Айсен Николаев поздравляет с Днём сына в Якутии

Уважаемые якутяне!

От имени руководства республики и от себя лично поздравляю с Днём сына в Республике Саха (Якутия)!

Во все времена сын, мужчина – это прежде всего защитник семьи и Отечества. Продолжатель рода и семейного дела, начатого старшими поколениями. День сына имеет большое значение именно с точки зрения воспитания сыновей настоящими патриотами, готовыми встать на защиту своей Родины. Этот вопрос особенно актуален сегодня, когда наша страна защищает общечеловеческие ценности, людей, своё будущее.

Вместе с тем, очень важно подготовить сыновей к семейной жизни, чтобы в будущем они были ответственными главами семей. Каждая семья своим примером учит хранить культуру и традиции, учит любви, дружбе, поддержке. И вместе с тем служит фактором стабильности и развития государства.

В нашей республике патриотическому воспитанию мальчиков уделяется большое внимание. В системе образования Якутии есть 284 военно-патриотических клуба, 7 кадетских классов, 54 поисковых отряда, 11 казачьих клубов, 167 юнармейских отрядов в 87 школах. Сегодня в регионе работают Якутская кадетская школа-интернат и Кадетская школа имени Г.Н. Трошева при Региональном техническом колледже в городе Мирном. Кроме того, для создания благоприятных условий патриотического воспитания детей и молодёжи решением правительства Якутии в прошлом году на базе Якутской кадетской школы-интерната был открыт учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». Там можно многому научиться.

Дорогие жители республики!

Поздравляя с этим замечательным днём, желаю всем крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья. Воспитывайте сыновей патриотами и защитниками своей республики и страны. Растите их мужественными, добрыми, сильными и умными, чтобы вы могли гордиться ими и надеяться на них. Пусть сыновья радуют вас высокими достижениями в жизни!