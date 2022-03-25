25.03.2022
21:08
131
Якутия
Айсен Николаев: Обсудили важные вопросы работы РусГидро в Якутии
«Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Петрович Трутнев провёл совещание по вопросам развития энергетического комплекса и функционирования ПАО «РусГидро» на территории Якутии. На совещании обсудили важные вопросы работы «Русгидро», в том числе и строительство второй очереди Якутской ГРЭС — 2 и развития Нерюнгринской ГРЭС.
Юрий Петрович поручил федеральным министерствам и ведомствам разработать механизмы по бесперебойному обеспечению Нерюнгринской ГРЭС необходимым количеством угля, а также обеспечить контроль цен по всей цепочке поставки угля» — сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем тгк @Aisen_Nikolaev
Фото: @Aisen_Nikolaev
Источник: @Aisen_Nikolaev
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