Айсен Николаев о ключевых туристических проектах Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев в своем тгк @Aisen_Nikolaev сообщил:

В этом году мы в составе первого потока регионов России внедряем региональный инвестиционный стандарт. Сегодня на заседании Инвестиционного комитета республики обсудили реализацию трех ключевых инвестиционных проектов в сфере туризма:

Реконструкция международного терминала аэропорта «Якутск». Этот крупный проект позволит создать универсальный аэровокзальный комплекс, обслуживающий как международные, так и российские рейсы. Безусловно, это очень нужный проект и ему будет оказана вся необходимая поддержка со стороны правительства. При этом нельзя забывать и про благоустройство территории вокруг аэропорта, чтобы в конечном итоге создать там комфортное общественное пространство.

Строительство первого гостиничного комплекса 4*, спроектированного по международным стандартам. В целом, проект Якутску необходим. Но его требуется доработать, в том числе с точки зрения архитектуры.

Создание эко-туристического комплекса «Ленские столбы» в местности Батамай Хангаласского улуса. Первый объект комплекса привлек много туристов, стал излюбленным местом отдыха. Сейчас одна из проблем – труднодоступная дорога до Ленских столбов. Поручил начать проектирование строительства дороги. Ленские столбы — визитная карточка Якутии и должны иметь всю необходимую инфраструктуру. Уверен, что реализация данных проектов положительно скажется не только на сфере туризма, но и на развитии экономики в целом! @Aisen_Nikolaev