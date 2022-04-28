Айсен Николаев: Главная цель поправок – поддержание и преумножение благосостояния жителей республики



В Якутии внесли изменения в республиканский бюджет с учётом первоочередных мер по поддержке экономики и населения в условиях санкций. Соответствующий законопроект приняли на очередном пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я).

«Главная цель всех поправок – это поддержание и преумножение благосостояния жителей наших республики», – сказал Глава Якутии Айсен Николаев в ходе представления законопроекта.

В 2022 году общий объём доходов республиканского бюджета увеличится на 4,9 млрд рублей и составит по прогнозу свыше 275 млрд рублей. Увеличение идёт за счёт налоговых поступлений от добывающих компаний. Объём расходов на текущий год увеличится на 4,5 млрд рублей, средства направляются на меры поддержки экономики.

Так, на поддержку населения дополнительно выделяется свыше 1,8 млрд рублей, из которых 412 млн рублей на ежемесячные выплаты детям от 8 до 16 лет. Помощь получат более 40 тыс. детей в размере от 9 729 до 23 229 рублей в зависимости от дохода семьи и места проживания. Кроме того, увеличен предельный размер социальной помощи на основании социального контракта. На эти цели выделено 72 млн рублей. На адресную матпомощь гражданам, потерявшим работу после 1 марта 2022 года, на реализацию специальных программ при заключении соцконтракта, выделено 30,6 млн рублей.

Также 1 млрд рублей выделен на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы прочей категории, 231 млн рублей – на дополнительное обеспечение лекарственными препаратами.

На увеличение количества домовладений и размера единовременной адресной матпомощи на газификацию индивидуального жилого дома малоимущим и отдельным категориям граждан (на социальную газификацию) дополнительно заложено 80 млн рублей.

Что касается мер по поддержке инвестиций и докапитализации финансовых институтов, дополнительный объём финансирования составляет свыше 1,2 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей направят на кредитование реального сектора экономики и обеспечение продовольственной безопасности, а 263 млн рублей на финансовую поддержку ИТ-компаний, в том числе сохранение рабочих мести и импортозамещение.

На субсидирование межулусных авиаперевозок будет направлено 175 млн рублей, на реализацию проектов комплексной жилой застройки – порядка 1,2 млрд рублей.

Кроме того, за счёт перераспределения бюджетных ассигнований дополнительно предусмотрены средства на увеличение цены контракта в связи с удорожанием строительных ресурсов, а также субсидии стратегическим предприятиям воздушного транспорта на возмещение затрат на поддержание лётной годности воздушных судов. Среди прочего, заложено дополнительное финансирование на организацию отдыха детей в каникулярное время.

Изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» внесли на очередном пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я).

Напомним, ранее в Якутии приняли пакет мер по обеспечению устойчивого развития республики в условиях санкций. Общий объём поддержки составил порядка 15 млрд рублей. При этом принятый план предусматривает не только финансовую поддержку самых разных сфер экономики, но и снижение административных барьеров для предприятий.



