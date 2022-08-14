Айхал Габышев: Только сильные и смелые выбирают профессию строителя

Дорогие строители!

Уважаемые наши ветераны отрасли, коллеги, бойцы студотрядов!

Строительство было и остается одним из ведущих секторов экономики нашей страны.

В 2021 году мы по всей стране ввели рекордные 90 млн. квадратных метров жилой недвижимости. Это результат успешной работы федеральных и региональных органов власти, профессионального сообщества и каждого строителя в отдельности. Не останавливаясь на достигнутом, мы должны идти дальше. Лидер нашей страны, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации В.В. Путин поставил перед нами конкретную задачу: увеличить объемы жилищного строительства до 120 млн. квадратных метров в год. И я уверен, при консолидации власти, бизнеса и общества мы выполним эту задачу. Только сильные духом и смелые люди выбирают профессию строителя. Там, где строитель – там бьет ключом жизнь.

Сегодня благодаря грамотной и дальновидной политике Главы Республики Саха (Якутия) Николаева Айсена Сергеевича наша республика является одним из лидеров дальневосточного федерального округа по вводу жилья, по строительству социальных объектов и инфраструктуры.

Уважаемые коллеги, спасибо Вам за трудолюбие, за добросовестное выполнение своих обязательств и за верность выбранной профессии!

Мы за подготовку и трудоустройство местных кадров, мы за внедрение новых технологий, мы за поддержку местных производителей строительных материалов, мы за увеличение объемов, мы за повышение престижа рабочих профессий!

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны! Желаю Вам процветания и благополучия, счастья и успехов! Берегите себя и своих близких, оставайтесь здоровыми и крепкими! Пусть Ваш смелый дух вдохновляет сограждан на созидание, доведение всех дел до конца, несмотря на возникающие трудности, а благодарность людей будет греть Ваши сердца!

Спасибо!