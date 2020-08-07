Айхал Габышев поздравляет с Днем строителя

Уважаемые коллеги, дорогие друзья,

работники строительной отрасли Республики Саха (Якутия)!



От имени самой крупной саморегулируемой организации Дальневосточного федерального округа, Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», поздравляю Вас с нашим профессиональным праздником — ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!



У нас с Вами одна главная задача — это повышение качества жизни людей, путем повышения качества строительства. Сегодня, наш всенародно избранный глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев очень грамотно отстаивает интересы якутян на федеральном уровне. Айсену Сергеевичу удалось добиться увеличения объемов финансовой поддержки от федерального центра по всем отраслям, в том числе по строительству. От поддержки федерального центра напрямую зависит комплексное развитие всех отраслей нашей республики.



Благодаря совместной работе власти, бизнеса и общества мы в силах решить самые главные задачи строительного комплекса нашей республики: повышение качества и безопасности строительства, поддержка местных производителей строительных материалов, модернизация и внедрение новых технологий в строительстве, подготовка и трудоустройство местных квалифицированных кадров и переход строительной отрасли к цифровизации.



Желаю всем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, новаторских идей, реализации амбициозных проектов, достижения профессионального успеха. Ведь от успеха каждого из нас складывается успех нашей любимой Якутии! С наилучшими пожеланиями,





Генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхал ГАБЫШЕВ