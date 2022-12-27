АЭБ передал продуктовую помощь социальной столовой Якутска

Алмазэргиэнбанк передал продуктовую помощь социальной столовой города Якутска

В городе Якутске уже на протяжении более 5 лет работает единственная в республике социальная столовая, где выдают бесплатную еду нуждающиеся в горячем питании. АЭБ решил помочь владелице столовой – Ирине Гузовой, которая своими силами продолжает работать над социальным проектом, несмотря на все трудности.

«Для меня стало большой неожиданностью, когда на меня вышли из Алмазэргиэнбанка. Откуда-то нашли мой номер, сами позвонили и предложили свою помощь. Очень удивилась, потому что даже не являюсь клиентом Банка. На самом деле нам многие помогают, огромную помощь оказывают простые жители города. Привезли от Банка как раз то, что я попросила – подсолнечное масло и много мяса. Лично я каждый день убеждаюсь, что хороших людей гораздо больше, чем плохих. Наверное, мы здесь за счет этого и выживаем, за счет нашей сплоченности – людей в беде никто не оставляет. Хотелось бы передать слова большой и искренней благодарности Алмазэргиэнбанку – руководству и всему коллективу», – сказала Ирина Гузова.

Ирина Борисовна рассказала, что социальная столовая открылась 5 августа 2017 года. Проект основан по ее личной инициативе на базе кафе «Графский берег» в районе Речного порта города Якутска. Первая и пока единственная в Якутии социальная столовая создана для помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Здесь выдают бесплатную еду одиноким малоимущим пожилым пенсионерам, инвалидам, многодетным малообеспеченным семьям, всем, кто нуждается в горячем питании.

«Работаем 3 раза в неделю – вторник, четверг, суббота. В среднем за смену приходят по 50-60 человек. Когда был локдаун из-за коронавируса, мы продолжали работать, развозили по всему городу по 150 обедов, посмотрели, как живут люди, начали делать доставку для маломобильных жителей города. Но у нас закончились ранее выигранные грантовые средства, и мы перестали этим заниматься. Сейчас кормим нуждающихся только непосредственно в столовой», – отметила она.

У основательницы социальной столовой в прошлом году выявили тяжелую болезнь – рак в 4 стадии, неоперабельный. Она проходит курсы лечения, но продолжает работу.

«Мне 63 года. Сейчас я работаю только для души – это приносит большое удовлетворение. У меня сердце кровью обливается, когда люди начинают плакать и благодарить. Благодаря этой работе мне некогда думать о своей болезни. Как бы ни болело, я иду сюда через силу. Надо думать, что приготовить назавтра, где достать продукты. Каждые 21 день мне нужно подходить в больницу, и даже там в отделении онкологии под капельницей я продолжаю решать рабочие вопросы по социальной столовой. Многие задают вопрос, откуда у меня берутся силы. Я не знаю, откуда они берутся. Тяжело. Но я не сдаюсь. Когда мы узнали о том, что у меня онкология, моя дочь советовала всё продать, прекратить работу и заняться своим здоровьем. Но я знала, что в этом случае меня бы вся эта ситуацию съедала изнутри. Не могу просто так сидеть дома», – поделилась Ирина Борисовна.

Она подчеркивает, что человека необходимо поддержать именно в тот сложный жизненный момент, когда кажется, что выхода больше нет, чтобы он совсем не опустился, не упал духом, чтобы он точно знал, что хотя бы 3 раза в неделю у него стабильно будут кусок хлеба и тарелка супа.

Алмазэргиэнбанк со дня основания в своей работе руководствуется принципом социальной ответственности, уделяя особенное внимание благотворительности и социальной работе. Поэтому Банк не мог остаться в стороне и решил адресно поддержать такой важный, социально значимый для жителей города проект.