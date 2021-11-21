Абсолютный ТРИУМФ юных якутян в крупнейшем соревновании в стране!

Речь идет о самом масштабном и крупном турнире по танцам в стране — Russian Open Dancesport Championships (далее ROC), где юная пара из Якутска Милослава МАЗАНОВА и Арылхан ДАНИЛОВ взяла 1 место – золотую медаль в категории «Дети – 2, 8 танцев, класс Д»! Так же эта пара опередила более опытных и старших по классу спортсменов, став абсолютным лидером в своей классификации. SakhaLife поговорил с руководителем и тренером ТСК «Реверанс» Нелли ЛИЛЛО о невероятном успехе учеников клуба.

Так, стоп! Что это за конкурс?

Чтоб понять всю грандиозность успеха юной танцевальной пары, обратимся к статистике соревнования ROC-2021:

— 5 814 пар приняли участие;

— судейская коллегия состояла из представителей 27 регионов страны;

— спортсмены приехали из 70 регионов!

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Тренер Нелли Борисовна отметила, что в этом году из-за введенных COVID-19 ограничений, на соревнование не смогли приехать спортсмены из других стран. В «мирное» время на это престижное мероприятие съезжались из разных уголков Земли.

Танцевальный марафон

Соревнования прошли с 18 по 24 октября в Москве. Каждый день участники проходили отборочные туры, полуфиналы, финалы, и лучшие были награждены по разным программам.

Милослава и Арылхан участвовали в Европейской и Латиноамериканской программе в открытом классе, где исполнили по 4 танца в каждой программе, сокращенном двоеборье класса D, где исполнили 8 танцев и в новейшей для России направлении American Smooth.

Успех якутян в открытых классах!

Нелли Борисовна объяснила, что в соревновании в категории «Дети – 2» (10-11 лет) приняли участие спортсмены классов E, D и C.

E-класс — Спортивный класс, который может быть стартовым для конкурсов.

D-класс — Следующая ступень в данной классификационной системе, подразумевающая более сложные индивидуальные техники и взаимодействия внутри пары.

C-класс — С этого класса начинается серьезная карьера танцоров.

«Особенность открытого класса в том, что в нем могут принимать участие спортсмены любой классификации. Будь ты Е класса, D класса, даже H-ки, то есть совсем начинающие. Однако, как правило, новички не решаются на такие конкурсы. В соревнованиях по открытому классу всегда бывает куча участников, множество пар, и все они кружатся в этом месиве. Судьи опытным взглядом по движениям, технике, малейшим нюансам мгновенно определяют класс пары. Если у детей есть потенциал, мы даем азы, движения из более высокого класса. То есть, в базе данных у конкурсантов обозначен определенный класс, но двигаются и танцуют они уровнем выше».

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Милослава и Арылхан были заявлены в классе D, но фактически ребята владеют многими основами класса C. В открытых классах они выступали с Европейской и Латиноамериканской программой, в которых участвовали 140 пар из 36 регионов.

«Понимаете, в соревновании такого уровня большим успехом считается прохождение даже первого отборочного этапа. Половина участников отсеивается на нем сразу. После первого этапа остаются сильнейшие спортсмены страны, и соревнование продолжается. Попадание в 20-ку первых из 150-ти — настоящий успех, это очень престижно».

Если пара не прошла первый этап, ей выдают документы об участии и данные рейтинга, в котором безжалостно указано, на каком она месте: предположим, последний в списке, предпоследний или же «первый среди проигравших». То есть, тут не смягчают результаты таким явлением как многочисленные дипломанты разных степеней, лауреаты и т.д., как принято на Международных конкурсах в сфере искусства. Все жестко, честно, спортивно и по-взрослому!

Но Нелли Борисовна считает, что это полезно. Только так можно сделать объективные выводы и точно знать, над чем стоит поработать, на что обратить внимание, что подкорректировать.

И вот, юные якутяне смогли выделиться среди такого крутого замеса танцевальных пар разных мастей в открытом классе и показали прекрасный результат, заняв 22 место! Не стоит спешить с выводами. В этом классе участвовали 140 пар, по классам: E – 23, D – 54, С – 63. То есть большинство спортсменов, а именно 63 пары — официально были более высокого класса, чем наши ребята D-класса. Тем не менее, Арылхан с Милославой не только оказались самыми сильными в своем классе, но и пробили потолок, обойдя многих коллег классом выше, пробившись на 22-ое место! Браво! Проще говоря, в открытом классе в своей классификации они оказались сильнейшими!

Золотая медаль и абсолютная победа!

После череды открытых танцевальных классов у ребят выпал один свободный день перед самой ответственной программой.

«Я хотела, чтобы дети немного отдохнули. Но их тренер настояла на том, чтобы они все равно танцевали, чтобы быть в форме. А то, если расслабиться, то не факт, что сможешь снова собраться. В итоге, я рада, что на этом настояли».

Ребятам предстояло выступить в категории D. Это уже не открытый класс, где можно совмещать движения и па из разных классов. Тут очень строго, все движения должны быть в данной категории.

«Родители были настроены оптимистично и уверены в победе, ведь ребята оказались лучшими среди своих в открытых классах, и даже опередили многих C-шек. Ну а мы, тренера, посматривали друг на друга с тревогой, так как знаем, какие подводные камни бывают в классах строгих категорий».

Может показаться, что программа с определенной категорией намного проще, ведь уже не будет такого месива, конкуренции тоже меньше.

Действительно, немногие пары решаются после марафона открытых классов выйти с «категорийной» программой. И если в открытой программе было 140 пар, то на сей раз решились прийти всего 55 пар из 23 регионов…

Любую проблему на свете можно решить, танцуя. Джеймс Браун

В науке, искусстве если участник опережает программу – это может считаться плюсом, назовут гением или вундеркиндом. Но только не в спортивно-бальных танцах! Тут если ты выкинешь что-то из другого класса, то это огромный, красный и непростительный минус!

Среди тренеров бытует мнение, что победить в таком конкурсе намного сложнее, для этого требуется суперконцентрация, спокойствие, уверенность, эмоциональная и психологическая выдержка. И это, конечно же, не считая артистичности, харизмы, техники, плавности, координации и т.д.

«Понимаете, дети все равно волнуются, как и взрослые. И что тогда происходит? Ребенок может забыться на несколько секунд, потерять концентрацию. И что тогда случится, учитывая, что несколько дней подряд они танцевали в открытом классе свободно? Тело может непроизвольно выдать какое-то движение из другого класса. Даже если пятка не так повернется на долю секунды – это считается грубейшей ошибкой и провалом».

В данной категории – 8 танцев (программа: сокращенное двоеборье).

И наша якутская пара справилась с этим просто блестяще! Прорвались на первое место! Золото! Показав нереальное мастерство, талант, харизму, контроль!

На что жюри обращают внимание в первую очередь?

В детских соревнованиях обычно в первую очередь смотрят на технику. Но когда речь идет о таком глобальном соревновании, то на одной технике далеко не уедешь…

Артистичность, харизма, энергетика, «химия» с партнером, как чувствуешь танец, собственное представление о нем, эмоциональная подача, гармония — все это должно присутствовать, как говорится, «по умолчанию».

Секретный, неписанный закон

«Знаете, на что еще обращают внимание в спортивно-бальных танцах? Есть такой негласный критерий, что парень должен быть как парень, а девочка как девочка. И чем сильнее контраст, тем лучше».

Тренер отмечает, что Арылхан – настоящий мужчина, мачо. Развитый не по годам, эмоциональный, но выдержанный и спокойный. Когда надо, артистичный, яркий, с невероятной энергетикой и харизмой. Сильный характером и невероятно психологически устойчивый, может уверенно вести, наполняя пространство спокойствием и безопасностью для партнерши.

Милослава же обладает другой силой, женской. Несмотря на возраст, она очень женственна и по-женски мудра.

Танцуй так, как будто никто не смотрит. Из кинофильма «Грязные танцы»

Вместе с Арылханом они составляют прекрасную пару, ведь найти достойных, гармоничных партнеров весьма непросто. Ни для кого не секрет, что в танцах особенно ценятся партнеры, то есть мужская линия. В этом плане Якутии очень повезло. А как все начиналось?

Первое впечатление

«Впервые Арылхан заглянул в наш танцевальный клуб случайно, с сестрой. Его сестры тоже у нас занимаются. Едва увидев этого мальчика, я сразу поняла, что должна, просто обязана уговорить родителей, чтобы они привели его к нам на занятия! Тогда ему было 9, но мальчик уже выделялся мощной харизмой и внутренней уверенностью. Он не занимался танцами, но я без всяких прослушиваний и отборов поняла — наш человек! И в мыслях не было, что у него может не оказаться музыкального слуха или чувства ритма, как у него с координацией, с мобильностью… Был какой-то внутренний толчок, полная уверенность, знание, что этот мальчик должен заниматься у нас!

В начале был Танец. Юрий Пин

С тех пор и трех лет не прошло, а Арылхан с Милославой стали самой успешной и перспективной танцевальной парой Якутии!

Немного дегтя или суровые танцевальные будни…

При регистрации в ROC команды обычно подают заявки во все программы, на какую примут, туда и едут выступать.

Но якутяне и помыслить не могли, что отправленная заявка на совершенно молодую программу American Smooth будет принята и подтверждена! Вот так «повезло».

Дело в том, что в России эта программа является новой и во всей стране очень мало тренеров, профессионалов, танцоров, которые обладают этой техникой.

«Мы узнали об этом за две недели, и началась колоссальная подготовка. Тренеры очень быстро «склеили» программу. И ребята смогли освоить ее за две недели. Теперь они первые спортсмены в Якутии, которые овладели этой техникой. Их готовили тренеры-профессионалы из других регионов. Они сотрудничают с нами, и приезжают раз в месяц, чтобы проводить мастер-классы и интенсивы. В целом, в республике не очень хорошо обстоят дела со спортивно-бальными танцами. У нас нет высококлассных профессионалов в этой области. Наш клуб открылся в 1997 году, и за это время выросло много поколений талантливых танцоров, которых я отправляла учиться в другие регионы, где были настоящие профи. Но с одним условием – чтобы потом они приезжали и делились опытом, обучали наших ребят. Стратегия сработала, теперь у нас есть ассистенты и кураторы из разных регионов, которые, как минимум, раз в месяц приезжают и обучают детей. Надеюсь, эта традиция будет продолжаться».

Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза, а в том, чтобы учиться танцевать под дождем. Вивиан Грин

В этой номинации приняло участие всего 10 пар. Ведь программа совсем свежая и немногие успели ею овладеть. 8 пар из 10-ти были более высокого класса С. Наша якутская пара в этом виде не заняла призового места, но само участие многого стоит. Как и впечатляет тот факт, что ребята овладели техникой за столь короткий срок.

«Мы знали, что другие участники целенаправленно готовились к этой программе год, а мы за две недели до начала только узнали, что нашу заявку приняли. Ну ничего, в следующий раз выступим лучше. Там все очень непросто, сначала кажется, что это «стандарт» — латина и все вперемешку. Но техника сильно отличается. Название танцев такое же, но техника, ритм все по-другому. Надо осваивать все сначала. Объяснить словами сложно, но телу совсем не привычно».

Вы не можете изменить мир, но вы можете заставить его танцевать! Из кинофильма «Убить Смучи»

Танцев в American Smooth четыре – это медленный вальс, танго, фокстрот и венский вальс.

Примечательно, что сначала якутская пара лидировала по баллам по всем танцам, пока не дошла очередь до фокстрота. Там очень сложный ритм, и наши, столкнувшись с другой парой, сбились с ритма, и потом в него так и не попали. А есть такое правило, если сбился с ритма – то ты последний.

В этом виде программы якутяне заняли 9 место, опередив коллег из D-группы. Спорт- это всегда взлеты и падения, это неотъемлемая часть процесса. Именно неудачи позволяют оценить упоительную радость побед.

Сколько тренируются чемпионы?

«В «мирное» время ребята занимаются, минимум, три раза в неделю по два часа. Но такое бывает крайне редко, так как каждый месяц к нам приезжают кураторы клуба — вице-чемпионы мира по 10-ти танцам среди профессионалов Павел ЛОПАТИН и Ольга ЛИЛЛО, которые занимаются с детьми, и тогда занятия проходят 6 раз в неделю».

Разве это нормально? Дети выносят такую нагрузку?

«Да, за 24 года тренерства могу точно сказать, что дети не просто легко переносят нагрузку. Более того, им необходимо в этом возрасте треть дня, как минимум, проводить активно в физическом смысле. Процессы роста и развития тесно связаны».

Нелли Борисовна считает, что сидячий образ жизни негативно влияет на детей.

Все болезни человечества, все трагические несчастья, заполняющие исторические книги, все политические ошибки, все неудачи великих лидеров возникли только лишь из-за неумения танцевать. Жан Батист Мольер

«Как вырастить больного человека? Очень просто — дайте ему обездвиженное и сидячее детство».

Во времена СССР было нормой ходить на три спортивные секции после уроков, быть тимуровцем, играть с детьми на улице в мороз и ходить в школу пешком. На сегодняшний день нормой стали пустые игровые площадки и зависимость от гаджетов.

Это спорт! Почти олимпийский

Спортивно-бальные танцы — сложно-координационный вид спорта, который развивает силу, гибкость, координацию, выносливость, музыкальность, командный дух, дисциплину. Все части тела задействованы, одновременно работают левое и правое полушария мозга.

8 сентября 1997 года бальный танец был признан Международным Олимпийским комитетом. С тех пор спортивные бальные танцы являются «кандидатом» на включение в программу Олимпийских Игр.

Танцоры — атлеты Бога. Альберт Эйнштейн

Требования к физической силе танцора такие же строгие, как и к спортсмену.

Даже известнейший мастер восточных единоборств, гонконгский и американский киноактер Брюс ЛИ брал уроки ча-ча-ча и стал чемпионом по этому танцу в Гонконге.

Его первый учитель кунг-фу вспоминал, что Брюс пришёл к нему и сказал: «Учитель, я знаю, что вы прекрасно владеете кунг-фу — а я лучше всех танцую ча-ча-ча. Так давайте обменяемся нашими знаниями: вы научите меня технике кунг-фу, а я научу вас танцевать ча-ча-ча».

Главный секрет успеха

В сильной команде. Успех – это командная работа, которая состоит из ребенка, тренера и родителей. Очень важно, чтобы родители поддерживали детей, любили, создавали комфортные условия для развития.

В паре Арылхан и Милослава все как раз сошлось. И главные их достижения еще впереди.

Найдите для себя время. Потанцуйте. Это так оживляет, вдохновляет и захватывает! Когда ты танцуешь — ты живёшь! Из кинофильма «Давайте потанцуем»

СПРАВКА

За плечами у юных Арылхана Данилова и Милославы Мазановой множество конкурсов и призовых мест в различных соревнованиях.

2021 год

— ОССМО Звёздная осень

— ОССМО ДИКЛАБ, Москва

— ОССМО Гран-при Один, Одинцово

— ОССМО • РС А Детско-юношеский танцевальный фестиваль «ГРАНД ДАНС», Красногорск

— РС А Танцевальная Московия 2021, Красногорск

— ЧМО • ПМО • РС А Гармония — 2021, Иркутск

— РС В БОЛЬШОЙ КУБОК ПРОМЕТЕЯ В КРОКУСЕ! (СУДЬИ БЕЗ СВОИХ ПАР), Москва

— ЧР • ПР • ПФТСАРР • ЧФТСАРР Чемпионат и первенство России, Москва

— ОССМО • РС А «МОСКАП ГРАН-ПРИ — 2021», Москва

2020 год

— РС А Ритм — 2020, Москва

2019 год

— Первенство Республики Саха (Якутия), Якутск

— МС Ритм — 2019, Москва

— РС В Кубок Максимум. Стань Звездой, Москва

— МС Russian Open DanceSport Championships — 2019, Москва

— РС А Большой Кубок Прометея! Москва

— РС А Кубок «Априори», Долгопрудный

— Республиканский турнир по танцевальному спорту, Якутск