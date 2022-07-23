В Якутск прибыла копия судна XVIII века «Якуцкъ»

В Якутию наконец прибыла копия исторического судна XVIII века «Якуцкъ». Мы передадим судно в музей Ярославского, сообщает председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко в своем тгк @tarasenko_av.

Это точная копия первого полярного исследовательского судна из отряда Великой Северной экспедиции, на котором были исследованы море Лаптевых и дельта реки Лена. Подготовка к транспортировке началась в декабре 2021 года, тогда его перевезли из акватории Петрозаводского музея к причалу Онежского завода, где очистили ото льда и подготовили кран.

После всех согласований летом началась транспортировка, на днях судно прибыло в Нижний Бестях, сейчас находится в Якутске.

Копию воссоздали по сохранившимся чертежам XVIII века в Карелии в 2016 году. Корабль использовали для съёмок исторического фильма по пьесе «Созвездие Марии» народного писателя Якутии Владимира Федорова. После съёмок корабль должен был отправиться в Якутск, но последние 5 лет находился на необорудованном причале морского музея в Петрозаводске.