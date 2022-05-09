47 тысяч якутян прошли в шествии Бессмертного полка в столице Якутии

В День Победы в столице Якутии прошла акция «Бессмертный полк». После двухлетнего перерыва акция прошла в очном формате. По предварительным данным 47 тысяч якутян вышли на шествие с портретами своих близких – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Будучи внуком защитника Сталинграда Андрея Титарова, глава республики Айсен Николаев вновь пронёс в Бессмертном полку его портрет.

Андрей Титович Титаров сражался под Сталинградом, был пулеметчиком 932 стрелкового полка 252 стрелковой дивизии 65 армии Донского фронта. Вернувшись с фронта в Верхневилюйск, он занялся любимым делом – лечением домашних животных, позже стал известным тойукcутом, олонхосутом.

Принять участие в патриотической акции мог любой желающий с портретами тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, трудился в тылу, участвовал в локальных боевых конфликтах, выполнял интернациональный долг, был узником концлагерей, относится к «Детям войны». В этом году впервые для участников организовали показ исторических фильмов на экране, трансляцию песен и мелодий военных лет.

Напомним, шествие Бессмертного полка регулярно проходит в России в День Победы 9 мая, начиная с 2012 года, когда первая акция в современном формате состоялась в Томске.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году шествие Бессмертного полка из-за пандемии коронавируса впервые прошло в онлайн-формате, собрав почти 2,4 млн. участников. Трансляцию Бессмертного полка онлайн посмотрело более 25 миллионов человек в 97 странах мира.

В 2021 году акция Бессмертный полк онлайн собрала уже около 5 миллионов участников.

Организатором всенародного шествия является Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России»