Золотая свадьба звезд якутской сцены

В Саха театре им. П.А. Ойунского поздравили актерскую чету Николаевых с золотой свадьбой. Супруги вместе уже 50 лет.

Поженились артисты полвека назад 22 мая в Москве. С золотой свадьбой Изабеллу Васильевну и Анатолия Павловича поздравили на общем сборе труппы Саха театра. К поздравлениям присоединился и министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов.

«Народ Саха издревле почитал институт семьи и потому по сей день семьи для нас считаются основой истинных человеческих ценностей. И особой нежной любовью и преданностью зрителей у нас ценятся театральные семьи как Ваша семья, семья Николаевых. Вы нашли друг друга ещё в пору своей студенческой юности, когда постигали азы актерского мастерства. А теперь Вы мастера сцены и как никто знаете, как важно взаимопонимание, поддержка и любовь друг к другу в таком нелегком деле как служение своему призванию. Мы знаем, что в театральных семьях аккумулированы силы, укрепляющие духовные и культурные традиции народа. Театральные семьи создают теплую атмосферу семейственности и преемственности поколений в своих театрах. И потому в любимом всеми нами Саха театре каждый человек чувствует себя членом большой дружной семьи и, я уверен, в этом есть и Ваш семейный вклад. Уважаемые, Анатолий Павлович и Изабелла Васильевна, желаем Вам семейного счастья и благополучия, взаимопонимания и любви, здоровья и процветания! Радуйте нас и своих преданных зрителей новыми ролями в театре и кино!».

Коллектив театра поздравил Николаевых с юбилейной датой трогательным видеофильмом о семейной жизни артистов.