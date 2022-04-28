Живые статуи Нюрбы

Нюрба широко отпраздновала 100-летие образования Якутской АССР. В День Республики в рамках торжественных мероприятий нюрбинцы вышли на праздничное шествие в национальных одеждах по центральной улице города им.Степана Васильева, которое продолжилось на площади Ст.Васильева танцем благословения и завершилось участием в республиканской акции «Добун осуохай».

Более 200 горожан станцевали ритуальный танец благословения «То5ус мэҥэ хамсаныы» Сергея Зверева, как знак благодарности вековой истории и благословления светлого будущего народа саха. Празднования продолжились в ДК «Кыталык» торжественным собранием общественности и большим юбилейным концертом.

Значимый для якутян праздник завершился новым интересным проектом мэрии и молодежи города. В городском парке был организован вечер «Саха-караоке», где горожане спели песни из республиканского сборника «100 песен XX столетия Якутии». А на входе гостей встречали живые статуи в якутских одеждах, что покорило сердца нюрбинцев. Парень и девушка в якутских нарядах, закрашенных золотой краской, очень органично вписались в дизайн городского парка. Вид современного искусства в национальном стиле вызвал огромный интерес горожан, живые статуи стали самой популярной фотозоной вечера.

Это стало неожиданным сюрпризом не только для гостей «Саха-караоке», но и для всех жителей Республики. Фотографии живых якутских статуй Нюрбы за пару часов облетели все социальные сети. Креативный проект творческой команды мэрии города и молодежного общества «Движ-нрб» понравился многим, и нюрбинцы уже ждут продолжения.