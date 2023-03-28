Жесткое ДТП — есть пострадавшие

В Амгинском районе в результате ДТП госпитализированы 2 человека, в том числе 1 ребенок.

27 марта в 16:40 часов в дежурную часть ОМВД России по Амгинскому району поступило сообщение о том, что на автодороге РАД «Амга» произошло ДТП, имеются пострадавшие.

По предварительным данным на месте происшествия было установлено, что 27 марта около 15:30 водитель 1991 г.р. управляя автомобилем Тойота Хайс Региус на 122-м километре автодороги РАД “Амга” не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной Урал.

В результате ДТП 2 человека с множественными травмами госпитализированы в Амгинскую больницу: пассажир Хайса – женщина 1983 г.р., в момент ДТП не была пристегнутая ремнем безопасности, второй пострадавший пассажир — мальчик 6 лет, был пристегнутым ремнем безопасности на автокресле.



В ходе проверки было установлено, что водитель микроавтобуса Тойота Хайс Региус имеет водительское удостоверение по категории В,В1, С, С1, в течении года к административной ответственности привлекался 2 раза по ст.12.6 КоАП РФ и по ст.12.23 ч.3 КоАП РФ. В момент ДТП был пристегнутым ремнем безопасности, телесных повреждений не получил, был трезв. По данному факту на водителя Хайс составлен административный протокол по ст.12.15 ч.1 КоАП РФ и по ст. 12.6 КоАП РФ.

Со слов водителя микроавтобуса следует, что когда нажал на тормоз машину занесло, не смог справиться с рулевым управлением, в результате выехал на встречку.

Водитель 1973 г.р. машины Урал имеет водительское удостоверение по категории А.А1,В.В1,С,С1,Д,Д1,СЕ, С1Е, в течении года к административной ответственности привлекался 5 раз по ст.12.5 ч.1.1, ст.12.5 ч.1.1, ст.12.29 ч.1, ст.12.6, ст. 12.5 ч.1.1 КоАП РФ. В момент ДТП был пристегнутым ремнем безопасности, не пострадал, был трезв. На данного водителя составлен административный протокол по ст.12.5 ч.1.1 КоАП РФ. В салоне Урал помимо водителя находились 2 пассажира, травм не получили, были пристегнуты ремнями безопасности.

Местом ДТП является автодорога РАД «Амга» 122 км., покрытие дороги был снежный накат, дефектов покрытия не выявлено. По данному факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция республики рекомендует водителям осуществлять движение с учетом погодных и дорожных условий, также в период активного таяния днем и подмораживания проезжей части вечером и ночью, уважаемые водители, не превышайте скорость – лучше, напротив, снижайте ее до минимальной! Не забывайте пристегиваться ремнями безопасности — при экстренном торможении, а тем более – в случае столкновения, это убережет вас от получения травм.