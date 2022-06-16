Женщина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков

Прокуратура города Нерюнгри утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Ханты-Мансийского автономного округа. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в составе организованной группы, в особо крупном размере с использованием сети «Интернет»).

По версии следствия обвиняемая, действуя в составе организованной преступной группы, исполняя роль «кладмена», получив с оборудованного в г. Биробиджан тайника наркотики весом 890 грамм, привезла их на территорию г. Нерюнгри, где оборудовала в черте города тайники с расфасованным наркотическим средством и отправляла их координаты с использованием сети «Интернет» другим участникам организованной группы для последующего их сбыта потребителям.

Вместе с тем преступный умысел на незаконный сбыт наркотиков обвиняемой до конца не доведен в связи с ее задержанием сотрудниками полиции, наркотические средства изъяты из оборота.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

Согласно санкции инкриминируемой статьи женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В отношении других участников организованный группы материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, проводится предварительное расследование.