12.07.2022
21:20
57
Якутия
Закрыто движение на участке автодороги Колыма
ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что 12.07.2022 г. с 18:00 на участке км 356+264 – км 356+320 федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» закрыто движение для всех видов автотранспорта. Данный участок расположен между н.п. Уолба и паромной переправы через р. Алдан.
Причина: из-за проливных дождей произошел размыв участка автомобильной дороги. Дорожными службами ведется круглосуточное дежурство. Восстановительные работы начнутся после снижения уровня воды.
По вопросам о состоянии автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма» можете обращаться по телефону диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 8 (4112) 44-10-78.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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