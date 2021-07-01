Юрий Григорьев: Почему в Бестяхе получилось, а в Якутске — нет?

Уже завтра состоится долгожданное открытие городского пляжа. Власти наконец-то поняли, что в такую жару люди в любом случае пойдут купаться.

«Горожане вынуждены идти на пляж 202 микрорайона, потому что другого выбора нет, — делится руководитель фракции «Справедливая Россия» в Ил Тумэн Юрий Григорьев. — После долгой холодной зимы хочется насладиться сполна коротким северным летом. И людей не напугать всякими микробами, коронавирусом. Многие не могут позволить себе поездки на южные курорты или в санатории. Да и там не протолкнуться. В силу понятных причин вся Россия едет в Краснодарский край».

Депутат отмечает, что по городу есть замечательные пляжные места, но они требуют вложений и труда. «Проще поставить знак «Купаться запрещено», чем нанимать работников, очищать зону отдыха, создавать благоустроенное пространство для горожан, — отмечает справедливоросс. — Если городская власть не может обеспечить подобные условия, то почему бы не передать в аренду подходящую территорию индивидуальным предпринимателям? А они в свою очередь будут следить за пляжем, облагораживать его. В общем, делать всё, чтобы привлечь к себе клиентов».

В качестве примера Юрий Григорьев приводит базу отдыха «Хотун Маачыйа», которая расположена на противоположном берегу Лены. Своими силами предприниматель в Нижнем Бестяхе создал кусочек Таиланда. Ежедневно на берегу озера одновременно отдыхают сотни человек, и всем хватает места. Для посетителей работают кафе, водные аттракционы, прокат плавсредств, шезлонгов с зонтиками, бунгало для больших компаний. И все содержится в чистоте.

«Малый и средний бизнес нужно поддерживать, — считает депутат. — Тем более сейчас, когда ситуация не из легких. Нужно возобновлять меры поддержки: вводить кредитные и налоговые каникулы, льготы по арендным платежам. При небольшой поддержке государства спрос будет удовлетворен».