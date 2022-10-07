Якутские ножи — нашим воинам!

В республике зарождается движение по сбору якутских ножей для мобилизованных земляков. SakhaLife взял комментарий у автора идеи Дмитрия СЕМЕНОВА, депутата Ил Тумэна.

— Якутский нож незаменим в походных и в боевых условиях. Он и на охоте, и в мирном быту, и на войне может стать лучшим другом, надежным товарищем, а в отдельных случаях и единственным оружием. То есть, это полный функционал и этнический оберег – два в одном. Такие случаи уже были на практике. Немаловажно, что все наши ребята умеют обращаться с якутским ножом, они его с детства знают, ему доверяют. Сейчас всем миром собираем необходимое снаряжение для мобилизованных. Хотя все необходимое предоставляется армией, государством, но общество, народ хотят участвовать, внести посильный вклад в общее ратное дело. Уверен, что народные мастера, которые собственными руками по древней технологии производят наши незаменимые якутские ножи, откликнутся, и внесут свой вклад, выделят свои изделия для мобилизованных земляков.

Однако на практике столкнулся с ограничениями, которые связаны с транспортировкой и ношением холодного оружия, оговоренными в правовом поле. Связался с председателем Общественной Палаты Якутии Николаем БУГАЕВЫМ. Вместе мы придумали алгоритм, как можно доставить якутские ножи нашим мобилизованным непосредственно на место дислокации. К сожалению, не получается вручить якутские ножи прямо на родной земле при проводах. Тем не менее, уверен, и народные мастера, и общество поддержат это движение «Якутские ножи – нашим ополченцам». Доставку якутских ножей для наших мобилизованных мы организуем.

Пусть родной якутский нож станет для наших земляков лучшим другом, оберегающим их в суровых условиях.