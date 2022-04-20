Якутская транспортная прокуратура провела проверку ООО «Янское речное пароходство».

В Республике Саха (Якутия) в результате вмешательства транспортной прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Янское речное пароходство» в размере более 18 млн. рублей

Якутская транспортная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности ООО «Янское речное пароходство».

Установлено наличие задолженности по выплате заработной платы в размере более 18 млн.рублей перед 103 работниками предприятия за ноябрь 2021 г. – февраль 2022 г. Причиной долга по заработной плате явилась образовавшаяся задолженность предприятия по налоговым платежам, в связи с чем судебными приставами был наложен арест на банковские счета и дебиторскую задолженность предприятия.

В целях восстановления нарушенных прав работников транспортным прокурором в адрес руководителя общества внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам его рассмотрения проведена работа с контрагентами по погашению задолженности перед предприятием.

В суд в интересах работников прокурором направлены исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате, которые судом удовлетворены, решения суда направлены для исполнения в службу судебных приставов.

В отношении генерального директора предприятия возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.5.27 КоАП РФ (на рассмотрении), материалы проверки направлены в следственный орган для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании (проводится проверка).

В результате принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

