Якутск в ТОП-10 по комфорту в дискомфорте

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и институт развития ДОМ.РФ представили результаты Индекса качества городской среды за 2020 год для 1116 российских городов, которые были разделены на категории по количеству населения и климатическим условиям.

Так, город Якутск вошел в десятку комфортных городов России в категории «больших городов, находящихся в дискомфортном климате». Якутск улучшил свои позиции, набрав 181 балл против 133 по итогам 2019 года. Тем самым, столица республики заняла 6-ую строчку рейтинга, сообщает пресс-служба Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС (Я).

«Перед нами стоит задача, к 2030 в 1,5 раза благоустроить наши населенные пункты. Благоустройство – достаточно сложный показатель, он высчитывается из 36 совокупных показателей. Это огромная работа, которую ведет Минстрой, ДОМ.РФ, регионы. Несмотря на то, что прошлый год прошел в борьбе с пандемией, мы качество не потеряли. И даже улучшили на 4%. За этими цифрами стоит колоссальная работа всех регионов в период пандемии. Хочу сказать всем огромное спасибо. Так, средний показатель индекса увеличился со 169 до 177 баллов, некоторые регионы очень ответственно подошли к этому и даже превысили показатели. Это Республика Калмыкия – на 21%, Республика Саха (Якутия) — на 12%, Ненецкий автономный округ -на 9%. Но главное, чтобы людям нравилось жить в своих города», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной результатам индекса.

Напомним, всего в Республике Саха (Якутия) 13 городов: Якутск, Нерюнгри, Удачный, Мирный, Нюрба, Ленск, Алдан, Олекминск, Среднеколымск, Верхоянск, Томмот, Покровск, Вилюйск.

В категории средних и малых городов город Нерюнгри вошел в 20-ку лучших по России, набрав 181 балл, улучшив показатели на 25 баллов. Завершает рейтинг город Мирный со 137 баллами.

В 2019 году шесть малых городов Якутии были в нижней десятке общероссийского рейтинга. По итогам 2020 года два города Нюрба и Олекминск вырвались из аутсайсдеров, повысив свои показатели до 129 баллов (улучшение показателей на 21 балл).

Среди малых городов по Якутии лидирует г. Удачный с 141 баллом, далее города Нюрба – 129 баллов, Ленск – 127, Алдан – 122, Олекминск – 120, Среднеколымск – 118, Верхоянск – 116, Томмот – 115, Покровск – 114, Вилюйск – 108 баллов.

Конечно радует, что арктические и города, которые находятся экстремальной климатической зоне повысили показатели. Улучшили качество городской среды, это города Сургут, Якутск, Ханты-Мансийск. Отдельное больше спасибо командам этих городов», — добавил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров в ходе пресс-конференции.