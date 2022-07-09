Якутск, Усть-Алдан, Горный и Оленек — победители Спортивных игр народов Якутии

Хозяева соревнований впервые одержали победу

Сборные города Якутска, Усть-Алданского, Горного и Оленекского улусов стали победителями в общекомандном зачете VIII Спортивных игр народов Якутии в своих группах, сообщает ЯСИА.

В первой группе (промышленные районы) победу в общекомандном зачете завоевала сборная Якутска. Они победили в аэробике, баскетболе, пулевой стрельбе и спортинге. Второе место у Мегино-Кангаласского улуса, третье заняла команда СВФУ.

Во второй группе (сельскохозяйственные команды) впервые на Спортивных играх общекомандную победу одержала первая сборная Усть-Алданского улуса. Хозяева соревнований показали высочайшее мастерство в шашках, шахматах, вольной борьбе, гиревом спорте, волейболе, мини-футболе, легкой атлетике и настольном теннисе. Спортсмены прошли длительную подготовку, чтобы побеждать на домашних Играх. Второе место здесь заняли чурапчинцы, а третье место осталось за сборной Намского улуса.

В третьей группе (северные районы) хозяева прошлогодних Игр Манчаары смогли завоевать первое место, хоть у них нет побед в отдельных видах спорта, но по сумме наименьшего количества баллов они оказались лучшими в группе. Серебряную медаль заняли представители Кобяйского улуса, а третье — Томпонский район.

В группе под номером четыре (среди арктических) победу одержала команда Нижнеколымского района, второе место у жиганцев, третьим стал Момский улус.