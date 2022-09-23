Якутия усилит присутствие и роль России в Арктике

Развитие промышленного и логистического потенциалов Якутии в изменившихся условиях обсудили на совещании комитета Совета Федерации.

Арктические запасы Якутии обеспечат прорыв России на мировом рынке энергетики, редких и драгоценных металлов. Прогнозные ресурсы региона оцениваются в почти 2 трлн кубометров газа и в 850 млн тонн нефти. И это не предел. Возобновлена добыча олово с ресурсами более 700 тысяч тонн. Добыча редкоземельных металлов поможет нашей промышленности в импортозамещении. Освоение запасов сдерживают административные барьеры и повышенная ставка НДПИ. Республика предлагает с 2023 года обнулить по олову и снизить по редкоземельных металлам, углю налог на добычу в Арктической зоне.

«Мы очень рассчитываем на продление обнуления налоговой ставки по НДПИ на добычу олова в Арктике. Необходимо снижение НДПИ и по редкоземельным металлам, для развития уникального Томторского месторождения; и углю, используемому для нужд ЖКХ, для исключения внепланового роста тарифов на энергоснабжение. Наши инвестпроекты обеспечат занятость и благополучие людей на Севере, укрепление безопасности страны, активное присутствие России в Арктике. Необходимо стимулировать промышленное освоение Арктики, и предлагаемые решения понятны и эффективны», — подчеркнул министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

В частности, предлагается продлить с 2023 года нулевую ставку по НДПИ на добычу олова и снизить налоговую нагрузку с 3,5 до 1 по добыче редкоземельных металлов. Развитие одного из крупнейших в мире Томторского месторождения, балансовые запасы которого более 32 млн тонн руды, создаст в регионе свыше 400 новых рабочих мест, а также поможет решить вопросы импортозамещения и повысить обороноспособность страны.

Кроме того, регион предлагает снизить НДПИ на добычу коксующегося угля в Арктике, который используется для нужд ЖКХ. На сегодня добычей угля в Арктической зоне Якутии ведётся компанией «Зырянский угольный разрез», которая планирует увеличить добычу до 1 млн тонн в год. Предприятие обеспечивает углем котельные и ТЭЦ шести районов республики, а также поставляет уголь на Чукотку и Магаданскую область.

По словам экспертов, снижение налоговой ставки на коксующийся уголь, добываемый в Арктике для нужд ЖКХ и энергетики, снизит риски серьезного увеличения тарифов за ЖКХ для жителей севера, а также увеличит конкурентоспособность продукции компаний, работающих в Арктической зоне страны.

Новые крупные проекты в Якутии – Усть-Янский промышленный кластер на базе золоторудного месторождения Кючус, месторождения олова Тирехтях, Алданский промышленный кластер и другие после выхода на полную мощность позволят России укрепить статус мирового лидера в горнодобывающей отрасли.

Глава Якутии Айсен Николаев обозначил ключевые точки роста и векторы в развитии промышленности Якутии, геологоразведочных работ, транспортных артерий, которые были поддержаны сенаторами и всеми участниками. И всё будет реализовано.