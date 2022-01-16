Якутия и Иркутская область будут соединены новой дорогой

Активно идет работа по проектированию трассы от города Ленска в Якутии в сторону Иркутской области. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев во время прямого эфира 15 января в социальных сетях.

По предварительным данным, дорога будет проходить через Пеледуй и Витим.

«Идёт работа по проектированию, по подходам к дальнейшему строительству дороги от Ленска в сторону Иркутской области. При поддержке Министерства транспорта России мы настаиваем на южном варианте через Пеледуй и Витим. Надеемся, что решения будут соответствующие приняты, и работа по строительству важнейшей трассы начнется. Она соединит в конечном итоге Иркутскую область с Магаданом через Якутию круглогодичным движением», — сообщил он.

Айсен Николаев отметил, что по поручению президента Российской Федерации правительство страны должно рассмотреть и принять меры для обеспечения к 2030 году круглогодичного проезда по федеральным автодорогам Вилюй, Лена и Колыма.

«В этом году начнется строительство моста через Вилюй в районе Верхневилюйска, проектирование трех оставшихся мостов в Нюрбинском и Сунтарском районах»,- сказал руководитель республики.

Глава региона добавил, что также идет обсуждение обоснования инвестиций по строительству мостового перехода через реку Алдан на федеральной дороге Колыма.

«Алданский мост – крайне сложный мост с точки зрения технических характеристик, места прохождения и устройства створа. Достаточно большое количество подъездных путей надо строить. И по планам, этот год должен быть посвящен этой работе. Последующий этап — это проектирование. Если выйдем на стройку к 2024-2025 годам, то это будет очень хорошим результатом», — подчеркнул Николаев.

По его словам, по Ленскому мосту работы будут выполнены в плановом режиме. Также в 2022 году будет решен вопрос по выделению средств из федерального бюджета.

Напомним, что на днях Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на мост через Вилюй в районе Верхневилюйска. Проектом предусмотрено строительство мостового перехода длиной 1,6 км и участка дороги протяженностью 22,8 км.