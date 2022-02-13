Якутия должна делиться накопленным опытом — эксперт ВОЗ

Эксперт ВОЗ, старший исследователь Департамента общественного здоровья и первичной помощи медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах, член Совета при главе Республики Саха (Якутия) по благополучию и устойчивому развитию Ник ГУЛЬДЕМОНД высоко оценил уровень вовлечённости руководства региона в процесс трансформации системы здравоохранения, нацеленной на решение проблем конкретного человека. Экспертная оценка озвучена на встрече с вице-премьером правительства Якутии Ольгой БАЛАБКИНОЙ с участием министра здравоохранения республики Лены АФАНАСЬЕВОЙ.

Ник Гульдемонд отметил, что в Якутии вопросы развития здравоохранения рассматриваются комплексно. По его словам, мало где в мире государственная политика по защите здоровья человека выстроена с учётом многих факторов: образа жизни, качества окружающей среды, психологического окружения, здорового питания. А в Якутии принят и реализуется программный указ главы Айсена НИКОЛАЕВА о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения на 2021-2030 годы, объявленные в республике Десятилетием здоровья.

Указом утверждены мероприятия по формированию ответственного отношения к своему здоровью как к норме жизни, развитию генетики, обеспечению квалифицированными медицинскими кадрами, использованию возможностей цифровых технологий, созданию новых услуг наряду с существующими, развитию науки, цифровизации отрасли здравоохранения, охраны психологического здоровья и многих других направлений. При этом над реализацией стратегического документа работают не только медики, в работу встроены все заинтересованные стороны.

Обсуждая вопросы развития социальной сферы в период пандемии, Ник Гульдемонд отметил, что новая коронавирусная инфекция заставила многие страны говорить о необходимости совершенствования системы здравоохранения и всей социальной сферы в сторону адресности и персонализированности. Вице-премьер Ольга БАЛАБКИНА напомнила, что в Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) Айсен Николаев поставил задачи, требующие принципиально новых, персонализированных подходов к здоровьесбережению, от сбережения каждого человека – к сбережению всего народа.

Кроме того, Ник Гульдемонд выразил уверенность, что Якутия должна делиться накопленным опытом и рассказал о действующих международных площадках для развития международной кооперации в области здравоохранения. Осенью прошлого года при его содействии Якутский онкологический диспансер был включён в программу «HORIZON 2020» паневропейского сообщества онкологов. Из Российской Федерации в программу включены два региона: Якутия и Москва. Якутские онкологи получили возможность делиться своим уникальным опытом в диагностике и лечении онкологических заболеваний.