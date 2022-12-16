Выставка к 85-летию мелодиста и легендарного певца Аркадия Алексеева

Вчера, 15 декабря, в Якутском музее им. Ем. Ярославского состоялось торжественное открытие выставки «Саха норуотун сомоҕо талаана», посвященной 85-летию мелодиста, народного артиста РС (Я), заслуженного работника культуры РС (Я), заслуженного деятеля искусств РС (Я), члена Союза журналистов России, почетного гражданина г. Якутска, Республики Саха (Якутия), Амгинского, Мегино-Кангаласского, Верхневилюйского и Кобяйского улусов Аркадия Михайловича Алексеева.

В 2020 году Аркадий Михайлович передал в фонды Якутского музея свой богатый архив — награды, документы, фотографии, зарисовки, письма и стихи известных поэтов, ставшие популярными хитами 60-70-х годов, концертные афиши, программки и многое другое. Небольшую часть из переданного можно увидеть на этой выставке.

Аркадий Алексеев вошел в якутскую эстраду как талантливый мелодист, автор, исполнитель и руководитель студенческого ансамбля ЯГУ «Эдэр саас», вокального ансамбля «Айан» — пятикратного лауреата Всесоюзных конкурсов и фестивалей, как художественный руководитель эстрадной группы при НВК «Саха», эстрадной группы «Айыллыа». Неоднократный победитель и лауреат Всесоюзных, международных конкурсов. Он — автор более 60 песен. Его широко известная народу песня «Якутяночка» на стихи народного поэта Якутии Семена Данилова стала «Лучшей песней XX века», удостоена гранта первого президента Республики М.Е. Николаева.

Автор телевизионного проекта «Төрөөбүт дойдум устун», 18 фильмов о красоте природы Якутии. Его песни отличаются особой душевностью, лиричностью, передаваясь из уст в уста, из поколения в поколение.

Аркадий Михайлович не только творческая личность, он хороший спортсмен, об этом свидетельствуют его спортивные достижения: многократный чемпион республики, Дальнего Востока и Сибири по легкой атлетике, чемпион г. Москвы по легкоатлетическому пятиборью (1961), чемпион Мегино-Кангаласского района по лыжным гонкам, легкой и тяжелой атлетике, якутским прыжкам, вольной борьбе, перетягиванию палки, пулевой стрельбе, велогонкам. Официально признан в номинациях: «Лучший легкоатлет республики Саха XX века». Включен в список «100 лучших спортсменов по всем видам спорта XX века», «100 лучших организаторов спорта XX века», в книге «Саха Саарыннара» (1998) включен в число 100 общественных и государственных деятелей Якутии за все годы республики.

Выставка «Саха норуотун сомоҕо талаана» работает до 16 января.