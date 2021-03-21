Выборы главы Якутска будут идти 3 дня

Голосование на выборах мэра г. Якутска пройдет 26,27 и 28 марта

118 участков города Якутска начинают свою работу с 20 марта. Любой гражданин может подойти на свой участок и свериться со списком.

Режим работы участков до начала выборов нам разъяснили в городском избиркоме. В выходные дни (20 и 21 марта) участки работают с 10 утра до 16.00 часов. В рабочие дни с 22 по 25 марта с 14.00 часов до 20.00 часов.



Узнать адрес своего участка можно также на сайте Якутской избирательной территориальной избирательной комиссии — http://yagtik.ru/



Важно отметить, что на досрочных выборах главы городского округа «Якутск» жители будут голосовать только на своих участках. Механизм «мобильный избиратель» по действующему законодательству применяется только на федеральных и субъектовых выборах.



Если гражданин не может проголосовать на участке (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам), то он может проголосовать на дому. При таких случаях заявления принимаются участковыми избирательными комиссиями начиная с 10 часов 21 марта до 14.00 часов 28 марта устно или в форме заявления.



Избирательная комиссия городского округа «город Якутск» напоминает, что в дни голосования с 26, 27 и 28 марта все участки работают с 8 часов утра до 8 часов вечера.

