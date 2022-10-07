Время пути из Чурапчи до Якутска сократилось на 2 часа

В Якутии полностью асфальтировали дорогу от Нижнего Бестяха до Чурапчи.

Время пути из районного центра Чурапчинского улуса до Якутска сократилось на 1,5-2 часа

Сегодня, 7 октября, состоялось торжественное открытие участка федеральной автодороги «Колыма» от Нижнего Бестяха до Чурапчи. Данный отрезок трассы протяженностью в 160 км полностью асфальтировали, а время в пути из районного центра Чурапчинского улуса до Якутска сократилось на полтора-два часа, сообщает ЯСИА.

Со знаковым событием жителей Мегино-Кангаласского и Чурапчинского районов поздравил глава Якутии Айсен Николаев.

«Сегодня очень знаменательный день в истории строительства дорог в Якутии. Несколько лет назад мы не могли и мечтать, что дорога от Нижнего Бестяха до Чурапчи будет полностью асфальтирована. Это казалось фантастикой. Работы начались в 2019 году и завершились буквально за три с небольшим года. Сегодня мы можем сказать, что мечта Чурапчинского улуса и многих жителей Мегино-Кангаласского улуса реализована», — сказал глава республики.

Реализация столь масштабного проекта стала возможна благодаря поддержке федерального правительства и нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Всего на капитальный ремонт было направлено свыше 7 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Как сообщил Айсен Николаев, реконструкцию и ремонт автодороги «Колыма» продолжат. К 2025 году планируется отремонтировать дорогу до села Ытык-Кюель, затем — до Хандыги. Кроме того, в планах строительство Алданского моста. Таким образом, дорога от Якутска до Магадана станет круглогодичной.

В церемонии открытия дороги приняли участие заместитель руководителя федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, сенатор Российской Федерации Егор Борисов, первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников, министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев, начальник Управтодор «Вилюй» Николай Андреев, представители и жители районов.