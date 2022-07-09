На «Жилкомсервис» возбуждено уголовное дело. Смерть подростка

5 июля 2022 года в обеденное время возле одного из многоквартирных домов по улице Можайского г. Якутска водителем муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» совершен наезд на ребенка 2009 г.р., передвигавшегося на велосипеде. В результате полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По поручению прокуратуры республики прокуратура города совместно со следователями СО по г. Якутску СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) провела проверку соблюдения требований законодательства в МУП «Жилкомсервис».

Установлено, что в период с 3 по 5 июля 2022 года включительно в МУП «Жилкомсервис» не организован обязательный предрейсовый медицинский осмотр водителей, вследствие чего к управлению грузовым автомобилем допущен находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель данного предприятия, которому был выдан путевой лист без фактического прохождения осмотра.

В результате противоправного деяния водителя данного предприятия погиб несовершеннолетний.

По результатам рассмотрения материалов проверки следственным отделом по г. Якутску СУ СК РФ по РС(Я) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ, а именно халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Контроль за расследованием уголовного дела находится на контроле прокуратуры.