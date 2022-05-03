Вопросы сохранения культурного наследия обсудили на жирковских чтениях

Прошёл год после проведения I Всероссийской конференции с международным участием «Жирковские чтения», в которых приняли участие ведущие ученые России, которые обсудили значимость национальных музыкальных деятелей масштаба якутского композитора Марка Жиркова (1892 — 1951). Тогда же было предложено расширить формат конференции до полномасштабного международного уровня.

В конце апреля в г. Якутске была проведена I Международная научно-практическая конференция «Жирковские чтения: вопросы сохранения культурного наследия», которая была приурочена Году культурного наследия народов России, 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 100-летию образования Якутской АССР, 130-летию М.Н. Жиркова.

Перед участниками конференции ставилась основная цель осмысления творческого и научного наследия первого якутского композитора, в контексте изучения музыкальных культур и нематериального культурного наследия народов мира.

Организаторами конференции выступили Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского.

В работе конференции приняли участие более 80 представителей из стран СНГ и Дальнего зарубежья (Армении, Казахстана, Китая, Сирии, Таджикистана, США, Германии), регионов и городов России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Петрозаводск, Кызыл, Улан-Удэ). Среди участников конференции – представители зарубежных и отечественных учреждений науки, образования, культуры; ведущие специалисты- культурологи, библиографы, музыковеды. В рамках программных мероприятий конференции были организованы пленарное заседание и 3 тематических секции — «Нематериальное культурное наследие в цифровую эпоху: вопросы сохранения, архивации, популяризации», «Молодые исследователи о вопросах сохранения культурного наследия», «Музыка народов мира».

Особо следует отметить, что проблема сохранения и развития культурного наследия народов мира, и его эффективного использования в современных условиях приобретает особую актуальность. Принимая во внимание роль культурного наследия в формировании национальной картины мира и самосознания народов Российской Федерации, укреплении духовной связи поколений и эпох, данная проблематика является в последнее время одной из приоритетных.

На пленарном заседании прозвучали доклады таких известных исследователей как : доктора искусствоведения, профессора кафедры истории зарубежной музыки, Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского В.Н. Юнусовой — «Творчество первого поколения композиторов Азии как часть культурного наследия», (Россия, Москва), доктора культурологии, кандидата искусствоведения, профессора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского А.М. Лесовиченко — «Музыкальная культура как система. Опыт построения модели», доктора искусствоведения, профессора кафедры искусствоведения и теории музыки Таджикского государственного института культуры и искусств им. М.Турсунзаде В.А. Ульмасова (Таджикистан), «Современное звуковое пространство и вопросы сохранения традиционного музыкального наследия», доктора искусствоведения, профессора, заведующей кафедры философии, истории, теории, культуры и искусства Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке А.Г. Алябьевой «Традиционное инструментальное коллективное музицирование: современные вопросы сохранения нематериального культурного наследия», а также вдохновителя и инициатора проведения конференции , кандидата искусствоведения, доцента Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Т.В. Павловой-Борисовой — «Творчество М. Н. Жиркова: к вопросу сохранения культурного наследия народа саха».

На трех секциях были заслушаны десятки содержательных докладов на актуальные темы, связанные с проблемами бытования и сохранения культурного наследия народов России, Евразии. мира. Были предложены пути поддержания этих традиций, практические вопросы воспроизводства различных форм культурного наследия.

Итогом работы конференции стали рекомендации по дальнейшему укреплению научных связей между российскими и зарубежными центрами изучения нематериального культурного наследия путем поднятия уровня сотрудничества до более интенсивного обмена информацией и опытом, ведения совместных проектов в данной области. Важные шаги были сделаны в вопросах обеспечения внедрения последних достижений цифровых технологий в сферу культуры. Как считают участники конференции -необходимо ускорить развитие информационно-технологической инфраструктуры в целях сохранения , изучения и популяризации культурного наследия народов мира.