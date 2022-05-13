Вопиющий инцидент с Анатолием Чомчоевым: Версия друзей известного ученого

В ночь с 11 на 12 мая 2022 года произошло нападение на известного ученого, подполковника в отставке, общественника Анатолия Игнатьевича Чомчоева — передает Aartyk.ru.

По официальной версии МВД Якутии, личность нападавших установлены и оба задержаны:

Оперуполномоченными уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» при содействии сотрудников Росгвардии задержаны двое жителей города, 38 и 43 лет, подозреваемые в причинении вреда здоровью известному ученому. Предварительно установлено, что фигуранты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, намеревались проехать на автомобиле через частную территорию в местности Кенкеме, въезд на которую был прегражден шлагбаумом. 70-летний хозяин участка не разрешил им въезд, после чего произошел конфликт, в результате которого 38-летний подозреваемый нанес ножевое ранение пожилому мужчине, после чего скрылся. Следственно-оперативной группой с места происшествия изъяты 3 гильзы от травматического пистолета и 5 гильз от охотничьего ружья, а также нож кустарного производства. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”. Задержанные находятся в отделе полиции, сообщила 12 мая пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

После вопиющего инцидента в Aartyk.Ru обратились близкие друзья Анатолия Игнатьевича и рассказали свою версию происшествия.

– Анатолий Игнатьевич позвонил мне около 4 часов ночи (это в ночь с 11 на 12 мая) и сообщил, что он звонит с 22 км Вилюйского тракта, что он тяжело ранен и едет на своей машине в Якутск. Он сообщил, что на него напали двое сотрудников Росгвардии. Сотовая связь в Кэнкэмэ был отключена еще два-три месяца до инцидента. Поэтому мы с ними (Чомчоевыми) связывались через электронную почту. Мобильная связь ловит только с 22 километра, а они жили в 46 км Вилюйского тракта. Я позвонив в скорую и в полицию выехал на встречу к нему. Пока суетился и дозванивался до скорой, полиции и знакомых Анатолий Игнатьевич сообщил, что приехал в город. Встретились с ним на улице Ойунского, возле его дома. Пока ждали скорую, он рассказал, что ночью к нему на территорию испытательного полигона холода на 46 км Вилюйском тракта, где постоянно проживают ученые Анатолий и Диана Чомчоевы, проникли на служебной машине Росгвардии два сотрудника ведомства. Якобы охотиться. На резонное замечание учёного, что данная территория входит в ресурсный резерват “Кэнкэмэ” и охота здесь запрещена, незваные гости в грубой форме отказались выполнять законные требования хозяина. Завязался конфликт. В результате чего 70-летний Анатолий Игнатьевич получил несколько ударов в лицо и живот. По его рассказам, действовал Е., здоровый амбал.

-Он называл их по именам?

-Да, они ему же сначала показывали служебное удостоверение и Анатолий Игнатьевич запомнил их имена и наименование ведомства, где они работают. Ученый постоянно работает с большим объемом цифр, информаций, поэтому у него фотографическая память.

-В некоторых СМИ, соцсетях подчеркивается, что это были сотрудники частной охранной фирмы.

-Анатолий Игнатьевич бывший военный, подполковник. Вряд ли мог путать ведомства. Он сказал, что те приехали на черном УАЗике, на машине было написано “Росгвардия”.

— …

-Когда он (Чомчоев) убегал в сторону своего холомо (земляной домик), они еще выстрелили ему вдогонку из пистолета (как потом выяснилось из травмата). Есть следы пуль на стеклах окон холомо. Потом Анатолий Игнатьевич взял хранившийся в холомо свой дробовик, вышел к ним и сделал несколько предупредительных выстрелов. Разоружил их, изъял травмат и охотничий карабин. Когда выводил их за территорию испытательного полигона один из них резко повернулся к нему и ударил ножом в грудь. Как сказал Анатолий Игнатьевич, он пытался не только воткнуть нож поглубже, но и прокрутить внутри. Анатолий Игнатьевич защищаясь руками схватился за лезвие ножа, поэтому его руки были тоже в крови, изрезаны… Но он сумел вырубить преступника (все-таки военное прошлое, спецназ), успел сесть в свою машину, завести ее и ринуться на трассу в сторону Якутска. Истекая кровью Анатолий Игнатьевич созвонился с родными и близкими друзьями сообщил о произошедшем. По приезду в город передал друзьям изъятое оружие злоумышленников. К приезду скорой помощи он уже потерял сознание. В то же утро Анатолию Игнатьевичу была проведена операция. Нож пробил ему легкое. Подчеркиваем, что Анатолий Игнатьевич в виду перенесенных онкологических заболеваний ведет трезвый образ жизни. А то дошло до того, что в соцсетях анонимные пользователи пытаются обвинить самого Чомчоева, что нападение совершил сам ученый… Странно и то, что СМИ дают усеченную информацию, скрывая настоящее место работы нападавших. В настоящий момент ведётся следствие. Надеемся, что расследование преступления будет объективным.

-Была информация, что есть видеозапись, где Анатолий Игнатьевич сам рассказывает о произошедшем?