Власти Якутска поддержат производителей местной продукции

28 мая, вечером, глава города Евгений Григорьев провел объезд объектов, входящих в агропромышленный комплекс Якутска, и посетил Якутский гормолзавод. По результатам объезда, организованного eправлением сельского хозяйства г. Якутска, глава дал ряд поручений для решения земельных, организационных и других вопросов, с которыми к нему обратились предприниматели.



Евгений Григорьев встретился с директором Якутского гормолзавода Ильей Самсоновым, который презентовал главе работу завода. ООО «Якутский Гормолзавод», поставляющий на прилавки продукцию бренда «Молочный дождик», является единственным переработчиком сырого молока в городе Якутске. По объему производства и оснащенности оборудованием не имеет аналогов и на республиканском уровне.

«Мы одно из системообразующих предприятий города, мы работаем для горожан. В прошлом году поставили новую линию розлива, производительность которой порядка 6 тыс. литров в час, производство полностью асептическое, что увеличивает сроки хранения продукции», — поделился Илья Самсонов. Директор подчеркнул, что завод всегда старается идти навстречу заготовителям молока и по возможности авансировать их работу, что является для них существенной поддержкой.

Далее глава посетил круглогодичное тепличное хозяйство ИП Карапетян, где выращивают огурцы для городских магазинов по современной технологии. С площади теплицы в 700 кв. метров летом за день удается снять урожай в 450 кг, зимой – 150-200 кг. Потребители отмечают, что вкусовые качества его продукции заметно отличаются от завозных в лучшую сторону. Также Евгений Григорьев встретился с владелицей личного подсобного хозяйства, которая держит шесть дойных коров и производит для горожан творог, сметану, кумыс. Предприниматели обратились к Евгению Григорьеву с вопросами, касающимися земельных участков, и глава дал поручение МКУ «Агентство земельных отношений» оказать сельхозпроизводителям поддержку в их решении.



Директор Мархинского племенного свинокомплекса «Сибирь» им. Владимира Кабохина Денис Савостин поделился с главой планами по сбыту своей продукции на территории городского округа в новых нестационарных объектах, прибытие которых ожидается из Москвы. Евгений Григорьев поручил оказать содействие в оформлении земельных участков свинокомплекса, его санитарной зоны, а также в предоставлении площадей для сбыта продукции. В частности, возможно открытие торговой точки в одной из теплых остановок города Якутска.



«Мы производим более 250 тонн свинины в год, содержим в свинокомплексе около 4300 голов, при этом закрываем только 6% городского рынка потребления свинины, Хатасский свинокомплекс – 8%, остальные фермерские хозяйства тоже 8%. Таким образом лишь около 24% — это местные производители. Наша задача сегодня добиться высокого качества мяса, в ближайших планах – открыть сеть магазинов под брендом «Мархинское» с торговлей охлажденным мясом, колбасами, ветчиной», — рассказал Денис Савостин.



По результатам объезда, глава города отметил, что сельхозпроизводители Якутска являются важной составляющей народного хозяйства.

«Мало того, что они дают городу свою натуральную продукцию, дополнительно они являются еще и работодателями. В Мархинском свинокомплексе «Сибирь» работают порядка 50 человек, на Якутском гормолзаводе порядка 200 человек. Все это жители города. И безусловно, что вопросы, возникающие между сельхозпроизводителями и Окружной администрацией будут решаться в сторону производителей», — прокомментировал Евгений Григорьев.

Городские власти сегодня ставят перед собой задачу увеличить долю рынка местных производителей. Несмотря на то, что в структуре себестоимости они уступают внешним конкурентам, но при поддержке властей горожане смогут потреблять больше местной продукции.