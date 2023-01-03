Владимир Федоров о ситуации в Сатале: Люди едва концы с концами сводят…

Владимир Федоров: Авария в «Сатале» подчеркнула некомпетентность властей Якутска

Авария в СОНТ «Сатал» выявила некомпетентность властей в управлении Якутском и решении техногенных аварий. При этом следует учесть, что она произошла в Якутске, где под боком есть все необходимые ресурсы и люди – а что было бы, если бы это случилось за сотни километров от столицы? Об этом заявил предприниматель, политик и общественный деятель, экс-заммэра города по ЖКХ в 2018-2019 годы Владимир Федоров, комментируя «Якутия.Инфо» произошедшее.

— Владимир Юрьевич, сейчас скажут, что Федоров “хайпится” на проблеме, а в это время мэр Якутска Евгений Григорьев находился в «Сатале» и разруливает проблему.

— Мэр должен быть на связи круглые сутки, а в «Сатал» он должен был приехать уже 8.30 утра, через час после аварии. Мы живем на Крайнем Севере, в арктической зоне, в экстремальных климатических условиях – и этот фактор должен учитываться всеми ответственными структурами. Муниципальная власть – это орган, работающий непрерывным циклом. Котельные, служба городского хозяйства – там не может быть разрыва «а я на обед ушел» или «а у нас тут праздник». Текущая же ситуация показала обратное: нет никакого контроля за городским хозяйством, нет системного управления городом. Это говорит о некомпетентности и отсутствии элементарных профессиональных навыков у тех людей, которые сегодня находятся у власти.

— Что нужно было сделать?

— Первый шаг – адекватная оценка угрозы. Саталовцы с 7.30 подавали сигналы об отключении электроэнергии, но от них назойливо отмахивались. В итоге только к обеду, когда гудели весь вацап и телеграм, власти осознали реальное положение дел.

Второй шаг – в 8.30 уже должно было пройти выездное экстренное совещание по данной ситуации. В это же время в сторону подстанции «Сатала» должны были идти машины с генераторами. В «Теплоэнергии» есть как минимум два генератора – на 120 киловатт и на 50 киловатт. Их вполне хватило бы для того, чтобы запитать часть домов по временной схеме – это третье, что нужно было сделать.

Четвертый шаг – в 10 утра глава города должен был оповестить жителей микрорайона об угрозе чрезвычайной ситуации. Далее, в 11 часов должно было пройти экстренное совещание комиссии по ЧС Якутска о необходимости привлечения дополнительных ресурсов. Я говорю об аварийных службах – «Сахатранснефтегазе», «Водоканале» других ресурсоснабжающих организациях. Муниципальные же «Теплоэнергия», Служба эксплуатации городского хозяйства и прочие структуры – все они должны были быть в «Сатале» с 9 утра и управлять ситуацией. Ничего этого не было сделано! Чиновники нарисовались в «Сатале» в 17 часов, когда свет уже подключили, а когда дали тепло, начали думать, как устранять последствия. Это не работа, это не оперативное управление – это подведение итогов техногенной аварии постфактум.

— Какие действия должен сделать глава города сейчас?

— Как минимум уволить главу округа, у которого не было оперативной информации по «Саталу». Сейчас говорят – мол, это частники, мы им ничего не должны, это не мы виноваты, это кто-то виноват. Это продуманная многолетняя игра – не брать на себя ответственность.

— Мэр сказал, что линия «Сатала» принадлежит самому «Саталу». Это значит, что за ситуацию несут сами жители и председатель.

— Если вы снимаете с себя ответственность, зачем вы тогда руководите городом? Город – это живой организм, это оперативное вмешательство в решение проблем, это постоянный надзор и контроль за каждым объектом, начиная с детсадов и заканчивая жильем. Если люди начинают делить – мое – не мое, им не место в управлении. Нужно сказать спасибо республиканским министерствам и ведомствам, что они нянчатся с городом. Но на их месте я бы сразу доложил главе республики, что руководство города и городские службы не справляются со своими обязанностями и нужно поставить вопрос об их некомпетентности.

—В вашу бытность работы в качестве заммэра по ЖКХ подобные аварии происходили?

—Да, конечно! Славу богу, мы такие ситуации предотвращали заранее. Но могу привести пример на Воинской, когда не получалось подать воду на котлы 9-ого этажа. Тогда мы придумали подогнать пожарную машину и давлением этой пожарной машины загнали туда воду. На этом всё закончилось. Потом приехали МЧС, из правительства. В итоге мы с Дим Димычем (Дмитрий Садовников – первым зампред правительства – ред.) поулыбались друг другу и разошлись, причем в квартирах даже батареи не успели остыть. По остальным авариям мы оперативно отрабатывали заранее.

— В комментариях пишут, что люди сами виноваты. Мол, нужно иметь свои котлы и независимые источники.

— Не в тех условиях мы живём, где нужно слушать такие комментарии дилетантов. Энергонезависимые котлы и так далее – ерунда. Чтобы обеспечить такой микрорайон альтернативными источниками энергии, нужны десятки миллионов рублей. Люди едва концы с концами сводят, чтобы хотя бы приобрести эти земельные участки на птичьих правах, построить там обычные брусовые домики на 50-60 квадратных метров и как-то выжить. Какой может быть разговор об альтернативных источниках?

Другой вопрос – технические условия, которые запрещают иметь в доме открытый огонь. Проще говоря, это альтернативная печка, который бы позволяла в случае аварии топиться по старинке и пережить какой-то критический период.

Но выгоднее, чтобы люди не возвращались к печному отоплению, а сидели на газе, кормили чей-то карман и обеспечивали поступления «Сахатранснефтегазу».

Напомним, в Якутске в микрорайоне частной застройки «Сатал» ночью 1 января ушел свет, в результате чего люди остались без тепла в минус 40 градусов. Электричества не было с 7 утра почти до 17 часов вечера, то есть почти 10 часов. Итого пострадало свыше 50 домов.

Свет ушел не только в «Сатале», но и Мархе и Тулагино. Предварительная официальная причина – поврежден электросиловой кабель от подстанции «Сатал». По состоянию на вечер 2 января восстановление теплоснабжения в микрорайоне «Сатал» продолжается.