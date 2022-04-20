Визит Айсена Николаева в Кысыл-Сыр на объекты ЯТЭК

Глава Якутии Айсен Николаев провел рабочий визит в Кысыл-Сыре Вилюйского улуса, где произвёл осмотр производственных и социальных объектов ЯТЭК.

Генеральный директор компании Андрей Коробов показал главе региона Установку комплексной подготовки газа мощностью 10 млн куб. м. газа в сутки и, в частности, блоки эжекции. С их помощью газ не сжигают на факеле, а очищают и подают в газопровод. Это сокращает выбросы и повышает производительность. Также глава Республики ознакомился со строительством третьей очереди УКПГ-2. Она позволит увеличить добычные возможности на 5 млн куб. м. газа в сутки и более.

Кроме этого, Айсен Николаев с Андреем Коробовым совершили на вертолете облет четырёх строящихся газовых скважин ЯТЭК и дали старт разведочному бурению на 22-й скважине Толонского лицензионного участка. После этого глава осмотрел Кысыл-Сырскую среднюю школу, где недавно завершился второй этап реновации, сообщает тгк ЯТЭК.