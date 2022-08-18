ВИС: строительная готовность Арктического центра эпоса и искусств — 25%

Группа «ВИС» продолжает реализацию проекта государственно-частного партнёрства по созданию Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств в Якутске. В работах по возведению монолитного каркаса здания сейчас занято 120 строителей. Здесь в две смены трудятся монтажники, техники, крановщики, инженеры-геодезисты, плотники, арматурщики, бетонщики и разнорабочие, работает четыре башенных крана и спецтехника. Значительная часть специалистов – жители Якутии.

На сегодняшний день общая строительная готовность масштабного объекта оценивается в 25%. Монолитный каркас шестиэтажного здания готов на 60%, всего залито 12 тысяч кубометров бетона. Ведутся работы по бетонированию колонн, плит перекрытий и стен на уровне 3 этажа, выполняется очистка и подготовка холодных швов для бетонных работ на 4 этаже. Планируется к концу текущего года закрыть временный тепловой контур здания — это позволит не останавливать строительные работы на объекте и зимой.

Новый культурный кластер на берегу озера Сайсары — здание общей площадью почти 33 тысячи квадратных метров и высотой 36,7 метров. Он включает в себя несколько планировочных решений разного объёма для размещения зала Государственной филармонии на 700 мест и Арктического центра вместимостью 800 мест. Центр объединит трансформируемой сценой национальный театр Олонхо и академический театр Саха. Помимо этого, здесь создаются пространства для выставочных и деловых мероприятий. Проект предусматривает большой объём работ по благоустройству прилегающей территории. Здесь будет укреплена береговая линия и организована пешеходная набережная, а также автомобильная парковка на 1500 машиномест.

Объект уникален как по применяемым архитектурным решениям, так и по климатическим условиям, в которых он возводится. На сегодняшний день в мире не существует подобного масштаба культурных центров, построенных в условиях вечной мерзлоты. По итогам реализации ГЧП-проекта в Якутии впервые станет возможным проведение мероприятий международного уровня: музыкальных концертов, театральных постановок, шоу-программ и конференций. Здесь будут созданы рабочие места более чем для 530 специалистов сферы культуры и искусства.

Инвестором и частным партнёром проекта выступает Группа «ВИС», финансовый партнёр – Газпромбанк. После ввода объекта в эксплуатацию Группа в течение 7 лет будет осуществлять его техническую эксплуатацию, гарантируя нормативную работу всех инженерных систем и установленного профессионального оборудования.