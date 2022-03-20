Виктор Федоров: Процесс пошел

Депутат Ил Тумэна, бизнесмен Виктор ФЕДОРОВ высказался в своем телеграм-канале о трендах в малой авиации в свете последних принятых решений в стране. Отметим, что Виктор Николаевич на протяжении многих лет последовательно отстаивает интересы малой авиации в Якутии как наиболее экономного и перспективного решения проблемы авиаперевозок населения.

Информация ассоциации малой авиации РС(Я) по новым ФАП по коммерческим воздушным перевозкам.

15 марта 2022 г. Минюстом РФ зарегистрирован приказ министра транспорта РФ Савельева В.Г. №10 от 12 января сего года об утверждении Федеральных авиационных правил, регламентирующих осуществление юридическими лицами и ИП коммерческие воздушные перевозки.

Настоящий нормативно-правой акт создан совместными усилиями Департамента по государственной политике Минтранса РФ и авиационной общественности России, которая в особенности была активизирована с приходом в Минтранс РФ нового руководства.

Данным приказом министра транспорта РФ устранены избыточные требования к созданию авиакомпаний малой авиации.

Также упрощены правила производственной деятельности эксплуатантов малой авиации, использующих легкие воздушные суда, т.е самолеты с максимальным взлетным весом до 5 700 кг и вертолеты до 3 100 кг (самолеты до класса Ан 2 и вертолеты до Ми Таким образом, с 01 сентября 2022 г. самолетами и вертолетами малой авиации можно перевозить пассажиров, груз и почту, что несомненно будет способствовать повышению транспортной доступности населенных пунктов Республики с одновременным снижением стоимости авиабилетов, также авиационных услуг.

Если перечислить основные новшества этого приказа, то они заключаются в следующем:

Самым главным достижением нашей 6-летней работы, мы считаем то, что в данных новых Федеральных авиационных правилах учтено основное предложение нашей Ассоциации по устранению требования по минимальному количеству самолетов для создания авиакомпаний.

Таким образом, с 01 сентября 2022 года можно организовать авиаперевозки пассажиров, почты и груза в режиме «авиатакси» (нерегулярные (чартерные) авиаперевозки), имея в аренде или собственности всего 1 самолет с пассажировместимостью до 55 мест, т.е до класса Ан 24 (48-52 мест), включая легкие воздушные суда.

Для полетов по утвержденному расписанию необходимо наличие 3-х воздушных судов.

Дана возможность уменьшения количества командно-руководящего состава авиакомпании с 7 человек до 2 единиц.

Допускается совмещение генеральным директором авиакомпании функций других руководителей предприятия, в том числе по организации летной работы, поддержанию летной годности ВС, авиабезопасности и наземному обслуживанию, также допускается совмещение обязанностей руководителей по безопасности полетов и управлением качеством.

Для авиакомпаний малой авиации снижены квалификационные требования к командно-руководящему составу.

Исключены из перечня требований предоставление отчетности и контроль уполномоченным органом финансово-экономического состояния авиакомпаний малой авиации.

В заключение хотелось бы отметить, что упрощение требований госрегулирования деятельности малой авиации является только частью планируемой работы Ассоциации малой авиации РС(Я).

В дальнейшем, мы планируем продолжить работу в направлении создания в РС(Я) и России необходимых финансово-экономических условий в виде уменьшения налоговых нагрузок на субъекты малой авиации с целью дальнейшего повышения доступности большинству населения стоимости авиационных услуг.

Наши предложения по разрешению вышеуказанных проблем 18 мая 2021 г. одобрены и включены в Рекомендации Комитета по экономической политике Совета Федерации №36-1617 от 18.05.21 г. и их исполнение находится на контроле данного Комитета.

Также согласно исполнения положений, принятой 05 апреля 2019 г. Концепции развития малой авиации РС(Я), нам необходимо добиться принятия Правительством РС(Я) двух государственных программ:

По приобретению (обновлению) воздушных судов авиакомпаний малой авиации РС(Я), независимо от организационно-правовой формы и вида собственности, с использованием механизма создания республиканской авиационной лизинговой компании, субсидирования процентных ставок при приобретении воздушных судов в кредит со сроком кредитования до 20 лет (авиационная «ипотека»).

2. По восстановлению посадочных площадок с необходимой инфраструктурой для воздушных судов малой авиации, в частности в рамках развития местного производства, их обустройству искусственным покрытием из сборных бетонных плит, строительству на этих площадках служебно-пассажирских зданий из сборно-разборных сэндвич-панелей, оснащению их ночным стартом для круглосуточной эксплуатации с применением современных светодиодных технологий за счет федерального и регионального бюджетов;

В заключение хочется выразить надежду, что Правительство РС(Я) прислушается к нашему мнению, убеждены, что только совместная работа авиационной общественности и соответствующих структур государственных, муниципальных и законодательных властей республики сможет переломить возникшую ситуацию не только в малой авиации, но и в большой авиации Российской Федерации.