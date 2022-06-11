Видеофакт: Гроза оставила Олекминск без света

Ночная гроза в Олекминске. Как молния оставила город без света 🌩😮 Молния всесильна 🌩️Во время ночной грозы она в доли секунды превращает ночную темень в дневной свет⛈️

Вчера ЯУГМС прогнозировало неблагоприятное явление природы:

В ближайшие сутки, 11 июня, в Усть-Майском, Нерюнгринском, Алданском, Ленском, Олекминском, Кобяйском, Томпонском, в Вилюйском, Верхневилюйском, Сунтарском, Нюрбинском районов грозы, при грозах порывы ветра до 15-18 м/с.

Прогноз погоды в Якутске на 11 июня

Температура воздуха днем +21+23°. Кратковременный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/c

Прогноз погоды в Якутии на 11 июня

На большей части кратковременные дожди, на юге, юго-западе, юго-востоке, западе, в Кобяйском районе с грозами, при грозах порывистый ветер до 15-18 м/с. На северо-западе небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха ночью: +10+15°, на западе, северо-западе, северо-востоке +5+10°, на востоке при прояснении +1+6°. На побережье Арктики без существенных осадков, порывы ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -3,+2°, днем +8+13°, местами 0,+5°. Якутгидрометеоцентр