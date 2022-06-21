Видео: По Якутску на велике с гитарой в руках

Белая ночь в Якутске: прокатиться на велике с гитарой в руках и с песней на устах. Пробуйте, если получится. Хорошего вечера Якутску и якутянам! Видео pdekrtoy

Источник: тгк Комсомольская правда-Якутия

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