21.06.2022
21:36
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Якутск

Видео: По Якутску на велике с гитарой в руках

Белая ночь в Якутске: прокатиться на велике с гитарой в руках и с песней на устах. Пробуйте, если получится. Хорошего вечера Якутску и якутянам!

Видео pdekrtoy

Источник: тгк Комсомольская правда-Якутия

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