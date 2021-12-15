Видео: Перепуганная косуля бегает вдоль Окружного шоссе Якутска

Сегодня в якутских соцсетях появилось видео, как испуганная косуля бегает под теплотрассой на Окружном шоссе г.Якутска вблизи Столичного рынка. Животное перепугано, в любой момент может выбежать на оживленную автотрассу.

Фото: тгк YKT.TOP Источник: тгк YKT.TOP

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