15.12.2021
10:35
126
Природа
Видео: Перепуганная косуля бегает вдоль Окружного шоссе Якутска
Сегодня в якутских соцсетях появилось видео, как испуганная косуля бегает под теплотрассой на Окружном шоссе г.Якутска вблизи Столичного рынка. Животное перепугано, в любой момент может выбежать на оживленную автотрассу.
Фото: тгк YKT.TOP
Источник: тгк YKT.TOP
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