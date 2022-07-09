Верхоянск и Батагай тоже может подтопить

В Суордах доставят силы и средства для восстановительных работ, в Батагае нарастят дорогу-дамбу

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) рассмотрена сложившаяся паводковая обстановка в с. Суордах Верхоянского района.

С информацией выступил первый заместитель главы района Гаврил ЕФИМОВ.

По состоянию на 16.00 часов (якт) 9 июля уровень воды на реке Дулгалах у села Суордах превысил критическую точку на 135 см, подтоплены 88 жилых домов, в которых проживают 326 человек, из них 78 детей, 88 приусадебных участков, 7 социальных объектов.

Подъем воды из-за обильных осадков начался 8 июля т.г.. На заседании КЧС района было принято решение о введении в Суордахском наслеге режима ЧС, хотя уровень воды в то время еще не был критическим.

Началась предупредительная работа с населением, а затем его эвакуация в подготовленный пункт временного размещения граждан в спортзале Суордахской СОШ. Заблаговременно были отогнаны на возвышенность сельхозживотные: 100 КРС и порядка 200 лошадей.

На данный момент жители поселка обеспечены продуктами питания, предметами первой необходимости и необходимыми медикаментами.

Организована круглосуточная работа оперативного штаба. Режим ЧС объявлен по всему Верхоянскому району. Существует угроза затопления некоторых других населенных пунктов, в том числе Верхоянска и Батагая.

Решается вопрос по доставке в село Суордах сил районного звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС и необходимых материалов, а также эвакуации порядка 20 жителей села в районный центр.

В Батагае планируется нарастить дорогу-дамбу.