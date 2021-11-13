13.11.2021
11:52
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Якутск

В Якутской гордуме новый председатель Молодежной палаты

В связи со сложением полномочий председателя общественной Молодежной палаты при Якутской городской Думе Василия Иванова по собственному желанию и переходом на другую работу, 12 ноября в большом зале Окружной администрации г. Якутска состоялись выборы нового председателя.     

На VIII пленарном очередном заседании Молодежной палаты была предложена единственная кандидатура — Константина Тимофеева, председателя постоянной комиссии по физической культуре, спорту и патриотическому воспитанию Молодежной палаты Гордумы.  

Заседание провел председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов. Решение о досрочном сложении полномочий председателя Молодежной палаты при Якутской городской Думе Василия Иванова было принято. Члены палаты единогласно поддержали кандидатуру Константина Тимофеева и избрали его на пост нового председателя.  

«За два года было проведено очень много мероприятий. Скоро будет реализовываться проект «1000 дворов» по благоустройству. Мы хотим принять участие в этом проекте и выразить пожелание о необходимости усиления работы по наставничеству между депутатами и членами палаты», — отметил Константин Тимофеев. 

Альберт Семенов сказал напутственные слова, подчеркнул, что новому председателю необходимо проявить активность в работе по благоустройству города, дворовых, детских площадок, озеленения, уличного освещения, особенно на окраине Якутска.  

Фото: Пресс-служба Якутской городской Думы
Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы
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