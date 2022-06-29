В Якутске задержаны Савва Алексеев и директор Крытого рынка Буянто Дондупов — СМИ

В телеграм канале «Пряная Якутия» появилась информация о том, что в Якутске задержали преступную группу, вымогавшую несколько миллионов у местного бизнесмена. Как сообщает сетевое издание arcticpost.ru, в Якутске действительно арестованы представитель Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России Савва АЛЕКСЕЕВ и директор Крытого рынка города Якутска Буянто ДОНДУПОВ.

Они подозреваются в вымогательстве крупной суммы у местного бизнесмена в составе преступной группы, в которую входило еще несколько человек, в том числе и граждане Узбекистана. Источник сообщил, что при задержании Савва Алексеев был в алкогольном опьянении и ему понадобилась медицинская помощь.

Напомним, что предполагаемый главарь банды, бывший сотрудник УФСБ по Якутии Савва Алексеев ранее уже был обвинен в покушении на преступление и мошенничество, но в августе 2021 года Московский горсуд отменил приговор Солнцевского районного суда, который, как посчитала судебная коллегия, был составлен с нарушениями УПК и направил дело на новое рассмотрение, однако в картотеке суда данные об этом деле отсутствуют. Как сообщали СМИ, тогда Алексеев требовал у руководства «Дорисс» передавать многомиллионные суммы за выполненные работы по строительству дорог в Якутске. Вымогатель представлялся бывшим помощником главы города и, по версии следствия, угрожал неприятностями при сдаче и приемке работ.

Буянто Дондупов тоже известная личность в определенных кругах. Он уже проходил по делу о неосновательном обогащении, но через какое-то время истец добровольно отказался от претензий к нему и прекратил производство по делу. Дондупов является директором Крытого рынка в Якутске, часть которого пытался в свое время приобрести Савва Алексеев через свою мать за 100 млн.рублей, но сделка была признана недействительной и имущество осталось у вдовы племянника бывшего заммэра Валерия ДОРЖИЕВА, отмечает arcticpost.ru.

На фото члены Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России. Савва Алексеев — крайний слева.