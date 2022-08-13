В Якутске суд оправдал очередного обвиняемого в «педофилии»

Как сообщается на сайте Якутского городского суда, вчера, 12 августа, по уголовному делу по 12 эпизодам ст.132 ч.3 п.а; (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего) и ст.131 ч.3 п.а УК РФ (изнасилование несовершеннолетнего) вынесен судьей Максимом Гороховым оправдательный приговор.

Информация о самом обвиняемом является закрытой и не размещена на сайте суда. Известно лишь, что судебный процесс начался в феврале этого года.



Как сообщает источник Sakhaday, прокурор требовал для подсудимого 20 лет. Однако мужчина был отпущен в зале суда. Подсудимый не смог сдержать чувств: «Он был в шоке, плакал. Чуть инфаркт не разбил».

Напомним, что в Якутии получили большой общественный резонанс судебные процессы над педагогами, которых обвинили в педофилии, — Максима Местникова и Николая Сивцев. Последнего приговорили к 16 годам строгого режима. Педагогическая общественность считает спорным вынесение обвинительного приговора на основании лишь показаний потерпевших. В поддержку коллеги проводились флеш-мобы, писались письма.

Вчера в Якутском городском суде произошел прецедент вынесения оправдательного приговора по очередному делу о педофилии, серию которых возбудили следственные органы в республике. И не все они вызывают безоговорочное одобрение и поддержку в обществе…