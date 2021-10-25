В Якутске студенты помогают ГИБДД

«Осторожно – гололед!» — это обращение особенно актуально в настоящее время, когда в дневное

время снег активно тает, а ночью дорога покрывается ледяной коркой. Такие природные явления приводят

к образованию сплошного скользкого ледяного покрова, что является причиной многочисленных дорожно-

транспортных происшествий и травм в результате падения людей.



С начала этого месяца в столице зарегистрировано около 300 дорожно-транспортных

происшествий, в них травмы получили 31 участников ДТП.



В связи с этим сотрудники ГИБДД совместно со студенческим отрядом СОП ДПС СВФУ им.

М.К.Аммосова провели акцию «Осторожно — гололед!» в местах массового скопления людей, на парковках

автомашин, на рынках, в жилых комплексах и на площадях города.

Основной задачей явилось забота о людях, напоминание пешеходам и водителям несколько

простых правил во время гололеда:

— стараться обходить опасные места, и быть внимательными на дороге;

— соблюдать скоростной режим;

— носить на одежде световозвращающие элементы, чтобы быть заметнее, особенно в темное время суток.



Серьезную опасность для пешеходов представляет переход проезжей части дороги во время

гололеда. Остановить транспорт на скользкой дороге чрезвычайно сложно. Поэтому переходить улицу

следует только в специально отведенных местах или на регулируемых перекрестках. Особое внимание

следует проявлять при переходе улицы, где транспорт может появиться неожиданно из-за поворота,

строения, после подъема в гору и так далее.

В ходе мероприятия с участниками дорожного движения были проведены профилактические

беседы по соблюдению ПДД, также вручены буклеты и памятки.

Все участники дорожного движения с большим вниманием выслушали рекомендации

организаторов акции, и пообещали сделать все возможное для того, чтобы дорога была более безопасной.