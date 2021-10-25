В Якутске студенты помогают ГИБДД
«Осторожно – гололед!» — это обращение особенно актуально в настоящее время, когда в дневное
время снег активно тает, а ночью дорога покрывается ледяной коркой. Такие природные явления приводят
к образованию сплошного скользкого ледяного покрова, что является причиной многочисленных дорожно-
транспортных происшествий и травм в результате падения людей.
С начала этого месяца в столице зарегистрировано около 300 дорожно-транспортных
происшествий, в них травмы получили 31 участников ДТП.
В связи с этим сотрудники ГИБДД совместно со студенческим отрядом СОП ДПС СВФУ им.
М.К.Аммосова провели акцию «Осторожно — гололед!» в местах массового скопления людей, на парковках
автомашин, на рынках, в жилых комплексах и на площадях города.
Основной задачей явилось забота о людях, напоминание пешеходам и водителям несколько
простых правил во время гололеда:
— стараться обходить опасные места, и быть внимательными на дороге;
— соблюдать скоростной режим;
— носить на одежде световозвращающие элементы, чтобы быть заметнее, особенно в темное время суток.
Серьезную опасность для пешеходов представляет переход проезжей части дороги во время
гололеда. Остановить транспорт на скользкой дороге чрезвычайно сложно. Поэтому переходить улицу
следует только в специально отведенных местах или на регулируемых перекрестках. Особое внимание
следует проявлять при переходе улицы, где транспорт может появиться неожиданно из-за поворота,
строения, после подъема в гору и так далее.
В ходе мероприятия с участниками дорожного движения были проведены профилактические
беседы по соблюдению ПДД, также вручены буклеты и памятки.
Все участники дорожного движения с большим вниманием выслушали рекомендации
организаторов акции, и пообещали сделать все возможное для того, чтобы дорога была более безопасной.
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