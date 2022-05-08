08.05.2022
11:27
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Общество

В Якутске сотрудники УФСИН вместе с артистами спели для постояльцев дома-интерната

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции приняли участие в концерте, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в республиканском доме-интернате для пожилых граждан и инвалидов

С праздничной благотворительной программой, организованной уполномоченным по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сарданой Гурьевой, для постояльцев социального учреждения песни военных лет исполнили творческий коллектив уголовно-исполнительной инспекции УФСИН, артисты якутской эстрады Сахая и Александр Бурнашевы, Кирилл Матвеев, Екатерина Борисова.

В канун празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне в республиканском доме-интернате для пожилых граждан и инвалидов с концертной программой выступили сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН, артисты якутской эстрады Сахая и Александр Бурнашевы, Кирилл Матвеев, Екатерина Борисова.

Все они исполнили песни военных лет.

Благотворительная акция организована уполномоченным по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сарданой Гурьевой.

Пожилые люди с теплотой и радостью поблагодарили гостей и поздравили всех жителей Республики Саха (Якутия) с Днем великой Победы.

Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия).

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