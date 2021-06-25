В Якутске пройдет выставка-ярмарка «Удьуор утумун тилиннэрэн»

С 1 по 20 июля 2021 года в Якутске в Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского в галерее национальных культур пройдёт выставка-ярмарка «Удьуор утумун тилиннэрэн» по виду народного художественного промысла «Резьба по дереву».

Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов “Симэх” проводит сиё мероприятие с целью популяризации и развития вида народного художественного промысла «Резьба по дереву».

Приглашаем принять участие всех желающих независимо от возраста, начинающих народных умельцев, носителей и мастеров, студентов учебных заведений, школьников с 14 лет, предприятия и организации, изготовителей художественной мебели. Наличие этикетажа обязательно.

В рамках выставки-ярмарки пройдут мастер-классы, лекции, практические занятия, продажа изделий. Демонстрация, показ работ носителей и мастеров резьбы по дереву, организация обмена опытом носителей и мастеров, выявление молодых дарований, продвижение изделий носителей и мастеров — главные задачи «Удьуор утумун тилиннэрэн».

Работы принимаются до 29 июня 2021 г., Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского, галерея национальных культур, правое крыло, I этаж.

Телефон для справок: +7(411)232-82-79, +7(914)2802737

Положение выставки-ярмарки опубликовано на сайте: http://simekh-sakha.com