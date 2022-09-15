В Якутске почти все дома подключили к теплу

Запуск тепла в доме на ул.Крупской,21

Как сообщили тгк @yakutsk_vecherniy в «Службе эксплуатации городского хозяйства», к 15 сентября отопление в жилой фонд будет запущено на 100 %. Пока же холодными остаются пять домов – Крупская 21, Автодорожная 40/6, Ленина 36, Ярославского 11, Ярославского 13. В этих домах нынче Фондом капремонта был проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. Работы завершены и буквально сейчас там проводятся работы по запуску тепла.

Владимир АММОСОВ, руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства»: — На сегодняшний день поступают заявки с домов, где отопление уже запущено. Как правило, причина в завоздушивании системы отопления. Этот вопрос достаточно быстро решается, если обратиться в свою управляющую компанию. Возможно, конечно, могут быть еще локальные проблемы. Так без тепла сейчас остаётся дом ул. Автодорожная 38/22. Там нет договора на обслуживание газового котла. Но этот вопрос будет решен в ближайшее время.